Τα παραμύθια σας σε εκείνους που τα πιστεύουν

Δεν αποκλείουμε κανένα, λέει ο Νικόλας Παπαδόπουλος όταν τον ρωτούν κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΕΛΑΜ. Έχουμε διαφορές, λέει, σε σοβαρά ζητήματα αλλά δεν «σημαίνει ότι δεν θα συνεργαστούμε στη Βουλή, όπως και με άλλα κόμματα, σε νομοσχέδια και αποφάσεις που ωφελούν τους πολίτες». Ως βασική διαφορά ΔΗΚΟ με ΕΛΑΜ ο Παπαδόπουλος σημειώνει το Κυπριακό. Όπως μας λέει, έχουν σοβαρές αποκλίσεις με το ΕΛΑΜ, κάτι που συμβαίνει και με τον Πρόεδρο με την Ακροδεξιά. Αυτά τα παραμύθια κάποια στιγμή το ΔΗΚΟ και ο πρόεδρός του ας τα πουλήσουν σε εκείνους που τους πιστεύουν. Ας μας υποδείξει, όχι με γενικότητες αλλά συγκεκριμένα, τις διαφορές τους στο Κυπριακό. Θα αναμένουμε και το σχέδιο του Γενικού Γραμματέα, όπως μας υποσχέθηκε ο Πρόεδρός μας, που άγχεται νυχθημερόν για την επίλυση του προβλήματος. Τότε θα ψάξουμε για τις διαφορές τους!

ΧΡγ