Το εκλογικό αποτέλεσμα αποδεκτό, όχι όμως σεβαστό

Οι εκλογές τελείωσαν και η ετυμηγορία του λαού είναι πλέον ενώπιόν μας. Σίγουρα αποδεκτή, αν και κατά τον προεκλογικό επικράτησε η παραπλάνηση και η παραπληροφόρηση, αντί η σωστή και αντικειμενική ενημέρωση. Οι εκλογές αυτές θα μείνουν στην Ιστορία. Βουλευτικές εκλογές σε ένα κράτος-παρωδία, σε ένα κράτος χωρίς θεσμούς, σε ένα κράτος όπου ο λαός επέλεξε τη διαφθορά και την αδιαφάνεια και γύρισε την πλάτη στην εντιμότητα και στη διαφάνεια. Τα σκάνδαλα, που μονοπώλησαν τις εκλογές, δεν στάθηκαν ικανά να διαμορφώσουν ένα νέο κομματικό σκηνικό. Ο λαός δεν πίστεψε τις πραγματικότητες, δεν πίστεψε τις αηδιαστικές αποκαλύψεις αλλά επιβράβευσε τη συγκάλυψη, τη διαπλοκή και τις ύποπτες κομματικές συναλλαγές

Όπως σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, υπάρχουν οι νικητές και οι ηττημένοι. Ο ΔΗΣΥ, ο μεγάλος νικητής, πανηγυρίζει την πρωτιά. Μικρή μεν η μείωση των ποσοστών του από τις Βουλευτικές του 2021 αλλά παραμένει αλώβητος. Νικητής και το ΑΚΕΛ με την εντυπωσιακή του άνοδο. Αδιαμφησβήτητα νικητής το ΕΛΑΜ. Ρυθμιστής πλέον το ΕΛΑΜ και ο απορριπτισμός. Ασφαλώς τραγική εξέλιξη η τρίτη θέση που κατέλαβε. Δυστυχώς η Ακροδεξιά αποκτά ρυθμιστικό ρόλο, κάτι καταστροφικό για την ημικατεχόμενή μας πατρίδα. Νικητής και ο Νικόλας Παπαδόπουλος με το ΔΗΚΟ. Εκεί που όλοι περίμεναν έναν σεισμό πολλών Ρίχτερ, στο τέλος για το ΔΗΚΟ τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν ένα μικρό ταρακούνημα. Λυπηρή εξέλιξη η τέταρτη θέση που παίρνει το ΔΗΚΟ. Τέτοια κόμματα, του ρουσφετιού, του βολέματος και των ασυνάρτητων θέσεων, θα έπρεπε να μην υπάρχουν στην πολιτική σκηνή του τόπου. Η διατήρηση του ΔΗΚΟ σε τέτοια ποσοστά δείχνει ότι ο Κύπριος έπαθε πολλά αλλά δεν έμαθε τίποτα.

Σε προσωπικό επίπεδο, νικητής είναι και η Αννίτα Δημητρίου. Για αυτήν πέρασε η μπόρα και φαίνεται να διατηρεί τη θέση της προέδρου της Βουλής. Φάνηκε σοφή η απόφασή της να αξιοποιήσει τη «σοφία» του «ελέφαντα» ο οποίος, μέσα από το δωμάτιο, κατάφερε να οργανώσει τα πάντα. Νικητής, αν και με επιφυλάξεις, είναι και ο ΠτΔ Νίκος Χριστοδουλίδης. O ΠτΔ θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με τα υψηλά ποσοστά του ΔΗΚΟ αλλά τα ποσοστά του ΔΗΣΥ ανατρέπουν τους αρχικούς του σχεδιασμούς, με φόντο τις Προεδρικές. Εκεί που περίμενε έναν λαβωμένο ΔΗΣΥ για να τον χρησιμοποιήσει, τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Ο ΔΗΣΥ δεν είναι πλέον εύκολο να χειραγωγηθεί. Δεν είναι εύκολο να παραμείνει σύμφωνος με τους αρχικούς σχεδιασμούς για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και μετέπειτα στήριξή του το 2028. Με τα ποσοστά που πήρε, ανέβηκε η αξία του και ασφαλώς η «τιμή» του. Τώρα άνοιξαν και οι ορέξεις της Αννίτας Δημητρίου για μεγαλύτερα πετάγματα. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.

Ικανοποιημένος θα πρέπει να νιώθει και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Κατά την προεκλογική περίοδο υπέπεσε σε τόσα σφάλματα που το ποσοστό που πήρε και τις τέσσερις έδρες θα πρέπει να το θεωρεί επιτυχία. Τι να πει κανείς για τον Φειδία Παναγιώτου και την Άμεση Δημοκρατία; Μόνο και μόνο η είσοδός τους στη Βουλή είναι τεράστια νίκη. Έτσι και αλλιώς ούτε είχε ούτε έχασε.

Οι μεγάλοι χαμένοι, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι, ΔΗΠΑ και ασφαλώς το Volt, με ιδιαιτερότητες. Ο αποκλεισμός της ΕΔΕΚ από τη Βουλή ίσως να είναι η πλέον ευχάριστη εξέλιξη. Κυρίως στο Κυπριακό, αυτοί με τα μαλλιά τους πίσω και με το πρόσωπό τους ανάποδα έχουν ταλαιπωρήσει το εθνικό θέμα όσο κανείς άλλος. Από τον ηγέτη τους, αείμνηστο Βάσο Λυσσαρίδη, τον Γιαννάκη Ομήρου μέχρι και τον Μαρίνο Σιζόπουλο, νόμισαν ότι θα κοροϊδεύουν τον λαό για πάντα. Έρχεται όμως η στιγμή που πληρώνουν τον ψευδοπατριωτισμό τους. Αν και αργά, επιτέλους πληρώνουν το τίμημα.

Ευχάριστο γεγονός και ο αποκλεισμός των Οικολόγων. Το κόμμα του «μια έτσι μια γιουβέτσι» πήρε τη θέση που του αξίζει. Τα 25 χρόνια στα πολιτικά δρώμενα του τόπου, ως κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν έχουν τίποτα το θετικό να παρουσιάσουν με εξαίρεση την προεδρία Θεοπέμπτου. Στη ΔΗΠΑ ευτυχώς πλήρωσαν την ασυνέπεια του ηγέτη τους, Μάριου Καρογιάν. Όταν ο κύριος αυτός ένιωθε άνετα που για πέντε χρόνια καθόταν σε ένα κλεμμένο έδρανο στη Βουλή, ήταν επόμενο ότι θα πληρώσει το κόστος. Ελπίζω να πήρε το μάθημά του. Τι να τους πει κανείς: Ο τελευταίος κλείνει την πόρτα.

Το Volt αποτελεί από μόνο του το βαρόμετρο του Κύπριου ψηφοφόρου. Η αποτυχία του να εισέλθει στη Βουλή επιβεβαιώνει πανηγυρικά το «This is Cyprus». Η πολιτική δολιοφθορά, με εμπνευστή τον τέως ΠτΔ και εκτελεστές τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την Αννίτα Δημητρίου, πέτυχε τον στόχο της. Αν και το θέμα «Σάντη» δεν είχε καμία σχέση με το κόμμα και αν και ο Μακάριος Δρουσιώτης ουδέποτε χρησιμοποίησε το τεράστιο αυτό σκάνδαλο για ψηφοθηρικούς σκοπούς, έντεχνα οι συντελεστές της συγκάλυψης αυτού του θέματος το χρησιμοποίησαν για να πλήξουν το Volt. Προφανείς οι λόγοι. Εντός των επομένων ημερών δημοσιοποιείται το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» και πρέπει πάση θυσία ο «Συκοφάντης» να είναι αποδυναμωμένος. Ασφαλώς για αυτούς η είσοδός του στη Βουλή θα ήταν μια καταστροφική εξέλιξη.

Όλες οι στοχευμένες διαρροές εκ μέρους της Αστυνομίας, με πλήρη συντονισμό από το Προεδρικό, οι απαράδεκτες, καθ’ υποβολή δηλώσεις της Αννίτας Δημητρίου περί φαιδρού λαϊκισμού συνθέτουν μια πρωτοφανή παραπληροφόρηση και παραπλάνηση του ψηφοφόρου.

Το τι θα δούμε τις επόμενες μέρες πλήρως προβλέψιμο. Αν το πόρισμα είναι καταδικαστικό για τον τέως, θα δούμε έναν ΔΗΣΥ να τον στηρίζει και να μιλά για τεκμήρια αθωότητας και άλλες ευτελείς δικαιολογίες, έναν ΠτΔ να τηρεί σιγή ιχθύος και έναν Γενικό Εισαγγελέα να διορίζει ελεγχόμενους ανακριτές για το θεαθήναι. Όπως πάντα, οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν πρόκριμα για τις προεδρικές. Αυτός είναι ο λόγος των απαράδεκτων συμπερφορών του ΠτΔ. Αυτός είναι ο λόγος που ο ΠτΔ συνεργάστηκε στη συγκάλυψη των τελευταίων σκανδάλων και αποκαλυψεων. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο ΠτΔ δεν εχει διαφθαρεί. Η εξουσία δεν τον έχει διαφθείρει υπο την έννοια του αθέμητου πλουτισμού. Όμως, η εμμονή του για δεύτερη θητεία τον κατέστησε ικανό για πολλά ατοπήματα. «Η εξουσία δεν διαφθείρει. Ο φόβος διαφθείρει. Ίσως ο φόβος απώλειας της εξουσίας», κατά τον Αμερικανό συγγραφέα νομπελίστα Τζον Στάινμπεκ. Δημοκρατία έχουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι αποδεκτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σεβαστό. Πώς να σεβαστείς ένα αποτέλεσμα που επιβράβευσε τους καταγγελλόμενους και τιμώρησε τους καταγγέλλοντες; Τέτοιες ετυμηγορίες δεν μπορούν να είναι σεβαστές. Πώς για παράδειγμα μπορεί κάποιος, εθνικά σκεπτόμενος, να σεβαστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2004; Πώς μπορείς να σεβαστείς αυτούς που είπαν «όχι» στην αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων και στην επιστροφή των κατεχόμενων εδαφών μας;

«Συν όχλω αμαθία πλείστον κακόν» (ο όχλος σε συνδυασμό με την ηλιθιότητα είναι το μεγαλύτερο κακό), κατά τον αρχαίο τραγικό Ευριπίδη. Δυστυχώς το εκλογικό αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η ηλιθιότητα νίκησε τη σύνεση και η ασυναρτησία την ορθή πολιτική κρίση.