ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η κυβέρνηση παραδέχτηκε ήττα

Τρεισήμισι μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού και αφού ο ιός σάρωσε πέραν των 115 κτηνοτροφικών μονάδων οδηγώντας στον θάνατο πάνω από 71 χιλ. ζώα -ήτοι το 11% του ζωικού πληθυσμού ενήλικων αιγοπροβάτων, το 3,5% των βοοειδών και το 8% των χοίρων- η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει τακτική, επιστρατεύοντας ακόμη και τον σΣτρατό για να επιβάλει την αυστηρή τήρηση των μέτρων.

Εκτός από την ενεργότερη εμπλοκή και μαζική παρουσία του Στρατού και της Αστυνομίας, για τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, άλλο ένα από τα 10 μέτρα που αποφασίστηκαν χθες στο Προεδρικό είναι και η περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου στα σημεία διέλευσης σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των ζωικών προϊόντων.

Εκ του αποτελέσματος είναι προφανές ότι:

- Πρώτον, η κυβέρνηση παραδέχεται την ήττα της. Η αυστηροποίηση των μέτρων δείχνει αναποτελεσματικότητα των προηγούμενων χειρισμών.

- Δεύτερον, η χρονική στιγμή για την αυστηροποίηση των μέτρων και των προστίμων δεν είναι τυχαία. Οι αποφάσεις ελήφθησαν μία εβδομάδα μετά τις βουλευτικές εκλογές, ενώ η επιστημονική ομάδα των επιδημιολόγων ήταν έτοιμη από τα μέσα Απριλίου για δραστικότερα μέτρα και περιορισμούς που θα λειτουργούσαν σαν ανάχωμα στις ανθρωπογενείς αιτίες που διασπείρουν τον ιό. Μία από τις βασικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων. Εάν στόχος ήταν ο περιορισμός της εξάπλωσης και των επιπτώσεων, τα μέτρα έπρεπε να ληφθούν πριν από ενάμιση μήνα, προτού εξαπλωθεί περαιτέρω ο ιός.

Αντιθέτως, η κυβέρνηση άφησε κτηνοτρόφους και ζωέμπορες να αλωνίζουν επιτρέποντας συνάξεις και διαδηλώσεις από την πρώτη ημέρα της εμφάνισης των κρουσμάτων, μεταφέροντας και με αυτό τον τρόπο την ασθένεια. Οι δε έλεγχοι ήταν ελλιπείς «επιτρέποντας» την παράνομη μεταφορά ζώων τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και στην Πράσινη Γραμμή.

Η διαχείριση μιας κρίσης δεν απαιτεί μόνο γρήγορες και τεκμηριωμένες αποφάσεις, συντονισμό υπουργείων και σωμάτων ασφαλείας, επανασχεδιασμό μέτρων άμεσα όταν αυτά φαίνεται πως δεν αποδίδουν. Απαιτεί και μία ισχυρή πολιτική ηγεσία και αξιόπιστους θεσμικούς συνομιλητές. Σίγουρα όχι μια υπουργό που να κρατά το διπλοπόρτι, και να είναι εδώ και μήνες με το ένα πόδι έξω από το υπουργείο, ούτε έναν Πρόεδρο που περιμένει το σωστό timing για να κάνει διαχείριση.