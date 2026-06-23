Δώρο! Ένας ιπτάμενος Λευκός Οίκος…

Νομίζω πως ο κάθε κοινός θνητός έμεινε με ανοικτό το στόμα παρακολουθώντας την παρουσίαση από τον πλανητάρχη, Ντόναλντ Τραμπ…

Το μεγαθήριο Air Force One δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο στον πλανήτη. Τα προηγούμενα προεδρικά αεροπλάνα μοιάζουν λίγο μικρότερα και πιο… σεμνά!

Το νέο Air Force One. Το πανάκριβο δώρο του Κατάρ προκαλεί αντιδράσεις αφού η τιμή του ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Μικροποσά… για το Κατάρ, θα πείτε. Σωστό.

Αλλά γιατί δώρο; Τι αναμένει το Κατάρ ως αντίδωρο; Το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη βάση Άντριους, έξω από την Ουάσινγκτον, και αναμένεται να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις πριν ενταχθεί επισήμως στον προεδρικό στόλο.

Πιστεύω πως δεν υπάρχει κοινός θνητός, με την απλή κοινή λογική, που δεν θα θαύμασε το ιπτάμενο αυτό θηρίο. Και να μην ξεχνούμε πως ο Τραμπ είναι τόσο νάρκισσος που δεν θα έχασε την ευκαιρία να βάλει την υπογραφή του πάνω στα φτερά του ιπτάμενου γίγαντα. Τον ενθουσιασμό του για το νέο Air Force One εξέφρασε ο Τραμπ μετά την πρώτη του ξενάγηση στο πολυτελές Boeing 747, που παραχωρήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Κατάρ και παρουσιάστηκε στην κοινή βάση Άντριους, στο Μέριλαντ.

«Όταν το δείτε, δεν θα το πιστεύετε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, περιγράφοντας τις εντυπώσεις του από το αεροσκάφος, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως έναν «ιπτάμενο Λευκό Οίκο».

Κατά την περιήγησή του στους χώρους του αεροσκάφους, που σύντομα θα λειτουργεί ως το εναέριο κέντρο διοίκησης της αμερικανικής προεδρίας, ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα των υλικών και στην κατασκευή του. Μπροστά στο αεροσκάφος, το οποίο φέρει τα νέα χρώματα που επέλεξε ο ίδιος, εξήρε τα χαρακτηριστικά του κάνοντας λόγο για επίπεδο πολυτέλειας και τεχνολογίας που ξεχωρίζει.

«Η ποιότητα του ξύλου, των υλικών, ακόμη και των κινητήρων είναι απίστευτη. Πρόκειται για ένα επίπεδο κατασκευής που δύσκολα θα ξαναδούμε», ανέφερε, περιγράφοντας το νέο Air Force One ως έναν «ιπτάμενο Λευκό Οίκο με επίπεδο πολυτέλειας που δεν έχει προηγούμενο».

Το θέμα του αεροσκάφους αυτού δεν είναι αυτό καθ' αυτό το αεροσκάφος. Οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι κυβερνώνται από έναν νάρκισσο, απρόβλεπτο και αθυρόστομο Πρόεδρο, δεν παύουν να είναι ακόμα η παγκόσμια υπερδύναμη παρά τους άλλους μνηστήρες που εμφανίστηκαν. Και θα εξακολουθήσει να είναι για πολλά χρόνια ακόμα. Το μεγάλο πρόβλημα της Αμερικής είναι ότι άρχισε η παρακμή της, κι αυτή έχει να κάνει με τους δημοκρατικούς! Καμιά αντίδραση, καμιά προοπτική. Πλήρης ακινησία! Το ξέρει αυτό ο Τραμπ, γι' αυτό, ως κυρίαρχο αφεντικό, παίρνει τα πιο ακριβά δώρα «παίζοντας και πόλεμο» με όποιον δεν του σκύβει το κεφάλι…