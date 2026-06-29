Η Τουρκία, η Κύπρος και το ΝΑΤΟ

Γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Σχεδόν κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα. Θα εργαστούν 70.000 άτομα για την ασφάλεια. Οι δρόμοι στους οποίους υπάρχει πυκνή τροχαία κίνηση ανακηρύχθηκαν «κόκκινες ζώνες». Σε λεωφόρο που ανακηρύχθηκε «κόκκινη ζώνη» κλαδεύτηκαν τα δέντρα με πρόσχημα την ασφάλεια. Απαγορεύθηκε η στάθμευση σε οχήματα που στάθμευαν στα πεζοδρόμια. Λήφθηκαν τόσο ριζοσπαστικά μέτρα ασφάλειας που θα σταματήσουν την καθημερινή ζωή. Παράλληλα με τις κάμερες που υπάρχουν στις πόλεις, θα διεξάγουν παρακολουθήσεις επί εικοσιτετράωρου βάσεως μη επανδρωμένα πτητικά μέσα. Ανακοινώθηκε απόφαση 13μερης απαγόρευσης από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος απαγορεύθηκαν κάθε είδους συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις στον Τύπο, καθιστικές απεργίες και απεργίες πείνας, στήσιμο αντίσκηνου και περιπτέρου, διανομή φυλλαδίων, άνοιγμα πανό και ανάρτηση αφισών. Κατά την περίοδο πριν τη σύνοδο κορυφής διοργανώθηκαν επιδρομές σε σπίτια στην περιοχή. Συνελήφθησαν 209 άτομα. Κοντολογίς, σταμάτησε η ζωή στην Άγκυρα λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είναι αστείο πράγμα. Έρχεται ο Τραμπ. Βγαίνουν στη σκηνή τα λιοντάρια του ΝΑΤΟ. Για να δούμε τι άλλο θα γίνει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής!

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα συμπίπτει χρονικά με τους ισχυρισμούς ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να γίνει εγγυητής στην Κύπρο. Λέγεται ότι στο νέο σχέδιο λύσης του Γκουτέρες οι εγγυήσεις θα μεταβιβαστούν στο ΝΑΤΟ. Το έγραψα και προηγουμένως. Ούτως ή άλλως το ΝΑΤΟ βρίσκεται εντός μας, όχι εκτός μας. Είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ η Τουρκία, η Ελλάδα και η Βρετανία, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, σύμφωνα με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Προστατεύουν τα δικά τους συμφέροντα εδώ, όχι τα συμφέροντα των Κυπρίων. Το ΝΑΤΟ είναι ο αρχιτέκτονας της συνωμοσίας της Κύπρου. Πόσο ειρωνικό είναι να γίνει τώρα εγγυητής μας το ΝΑΤΟ, το οποίο μοίρασε το νησί και αποφεύγει να το ενώσει εδώ και 52 χρόνια! Οι Ελληνοκύπριοι μπορεί να θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ με το όνειρο της απελευθέρωσης από την τουρκική κατοχή. Αν πούμε για αυτό ότι όποιος πέσει μέσα στη θάλασσα πιάνεται ακόμα και από ένα φίδι, λάθος θα είναι; Εσείς εμπιστεύεστε το ΝΑΤΟ; Εγώ δεν το εμπιστεύομαι καθόλου. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μην το εμπιστεύομαι. Ποιος -νομίζετε- έκανε άνω κάτω τη Μέση Ανατολή με τη μεγάλη επιχείρηση που ονομάζεται «Αραβική Άνοιξη»; Δεν είναι το ΝΑΤΟ; Πώς να εμπιστευτώ τον πρώην δήμιό μας; Και προπαντός μήπως μπορεί να το εμπιστεύεται κανείς άμα βλέπει πόσο ερωτοτροπεί με την Τουρκία;

Μην βγάλετε ποτέ το εξής από το μυαλό σας. Ούτε το ΝΑΤΟ ούτε οι χώρες της Δύσης θα θυσιάσουν την Τουρκία για τη μικρή Κύπρο. Δεν θα έλθουν αντιμέτωπες με την Τουρκία. Κοιτάξτε τι πράγματα συζητούνται στα παρασκήνια της Άγκυρας! Ο Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να γίνει Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, λέει! Δεν μου φάνηκε πολύ πειστικό, όμως όλα είναι πιθανά. Οι Δυτικοί αναζητούν τρόπους συμμαχίας σε πιο υψηλό επίπεδο με τον Ερντογάν για πιο στενή συνεργασία και ασφάλεια. Θέλουν να συμπεριλάβουν την Τουρκία στον στρατό ασφάλειας της Ευρώπης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ωφέλησε πιο πολύ τον Ερντογάν. Η στάση της Δύσης ενάντια στη Ρωσία αυξάνει τη σημασία του Ερντογάν. Μήπως νοιάζει τη Δύση αν η Τουρκία πέρασε στην απολυταρχία, ισοπεδώθηκαν η δημοκρατία και το δίκαιο και δεν έχει απομείνει τίποτα από τα ανθρώπινα δικαιώματα; Καθόλου! Πλέον δεν βγαίνει άχνα από τη Δύση για αυτές τις καταστάσεις για τις οποίες παλιά γίνονταν αναφορές μεγαλοφώνως. Το ΝΑΤΟ έχει να κάνει πολλή δουλειά ακόμα στη Μέση Ανατολή. Και για αυτό χρειάζεται τον Ερντογάν. Σκέφτονται από τώρα ακόμα και την περίοδο μετά από τον Ερντογάν. Για αυτό έχουν πάθει εμμονή με το σύστημα στην Τουρκία. Θέλουν να το σιγουρέψουν. Στοχεύουν στον τερματισμό της δημοκρατίας και να φέρουν τη μοναρχία. Το είπε ξεκάθαρα αυτό ο «κυβερνήτης» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Tom Barrack.

Έχει μεγάλη σημασία και για εμάς η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Φαίνεται ότι θα δοθεί νέος ρόλος στην Τουρκία σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Ο Ταγίπ Ερντογάν έχει υψηλές απαιτήσεις επειδή αντιλαμβάνεται την αξία που του αποδίδεται. Αυτή η σύνοδος κορυφής είναι πιο σημαντική από τη σύνοδο 5+1 που προγραμματίζεται για την Κύπρο. Το ΝΑΤΟ έσκισε τον χάρτη μας. Και δεν έχει καθόλου πρόθεση να τον ράψει!