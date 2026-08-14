Αύξηση 2,5% στο ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών

Αύξηση 2,5% παρουσίασε στο τέλος Ιουνίου του 2026 το συνολικό ενεργητικό των Επενδυτικών Οργανισμών στην Κύπρο, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026, διατηρούμενο πάνω από τα €8 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 351 τον Μάρτιο 2026 σε 353 τον Ιούνιο 2026, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,5% στα €8.377,3 εκατ. τον Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με €8.171,9 εκατ. τον Μάρτιο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ΕΟ κατέχουν κυρίως μετοχές και λοιπούς συναφείς τίτλους συνολικής αξίας €6,365 δισ. και χρεόγραφα συνολικής αξίας €605,2 εκ., ενώ διατηρούν δάνεια και καταθέσεις ύψους €797,4 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ