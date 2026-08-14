Ανάκληση φαρμάκων Remedica: Σε εγρήγορση ο ΟΑΥ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με το θέμα της ανάκλησης φαρμακευτικών προϊόντων βρίσκεται ο ΟΑΥ, ενώ έχει ήδη εκδώσει δύο ανακοινώσεις προς γιατρούς και φαρμακοποιούς για να μπορούν να εξυπηρετούν το κοινό αποτελεσματικά και άμεσα, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Ανώτερη Λειτουργός στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), Γνώσια Αχνιώτου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ για το θέμα η κ. Αχνιώτου είπε επίσης ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ δέχθηκε γύρω στις 40-50 κλήσεις από δικαιούχους και παροχείς την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης από την εταιρεία Remedica, ενώ μετέπειτα οι κλήσεις ήταν ελάχιστες.

Σε ερώτηση σε σχέση με το θέμα της ανάκλησης φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας Remedica, η κ. Αχνιώτου είπε στο ΚΥΠΕ ότι ο ΟΑΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, την εταιρεία, ιατρούς και φαρμακοποιούς και έχει εκδώσει ήδη δύο ανακοινώσεις προς ιατρούς και φαρμακοποιούς «ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εξυπηρετούν το κοινό αποτελεσματικά και άμεσα».

Σημείωσε ότι στις ανακοινώσεις δόθηκαν πληροφορίες σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για τα διαθέσιμα προϊόντα που υπάρχουν στον Κατάλογο (είτε ίδιας ουσίας είτε ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας), όπως επίσης και για την λύση που ήδη υπάρχει για το ένα εκ των δύο φαρμακευτικών προϊόντων, των μόνων ουσιαστικά για τα οποία δεν υπήρχε διαθέσιμη εναλλακτική.

Πρόσθεσε ότι η ενημέρωση αφορά άμεση διαθεσιμότητα του φαρμακευτικού προϊόντος Methyldopa, λόγω ύπαρξης αποθέματος άλλων παρτίδων (εκτός των ανακληθέντων) της ίδιας εταιρείας (Remedica).

Για το άλλο φαρμακευτικό προϊόν, το Hydralazine, το οποίο αφορά αγγειοδιασταλτικό φάρμακο για την υπέρταση, «γίνεται κάθε προσπάθεια εκ μέρους της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας να ανευρεθεί λύση από το εξωτερικό, εντός των επόμενων 1-2 μηνών», είπε η κ. Αχνιώτου.

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στον θεράποντα ιατρό τους ώστε να τους καθοδηγήσει αναλόγως για τη συνέχιση της θεραπείας τους.

«Να επαναλάβουμε ότι, η θεραπεία με προϊόντα από τις ανακληθείσες παρτίδες δεν θα πρέπει να διακόπτεται χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Η ανάκληση έγινε για προληπτικούς λόγους και αφορά παραμέτρους σταθερότητας των προϊόντων. Δεν αφορά διαπίστωση τοξικότητας ή ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι επιβλαβή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα σχετικά, η κ. Αχνιώτου είπε ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ, δέχθηκε γύρω στις 40-50 κλήσεις από δικαιούχους και παροχείς την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης από την εταιρεία.

«Τις επόμενες ημέρες και μετά την ενημέρωση προς τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς, τα τηλέφωνα για το συγκεκριμένο θέμα προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης ήταν ελάχιστα, κυρίως από δικαιούχους, προφανώς γιατί οι δικαιούχοι ενημερώνονταν πλέον από τους εν λόγω επαγγελματίες υγείας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ