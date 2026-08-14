«Ζωντανεύει» η αγορά με τις θερινές εκπτώσεις – Πρωταγωνιστούν ένδυση και υπόδηση, έως και 70% οι προσφορές

Θετικό πρόσημο καταγράφει μέχρι στιγμής η εμπορική κίνηση κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, με μεγαλύτερη ζήτηση για υπόδηση και ρουχισμό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) Στέφανος Κουρσάρης επισημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον μειωμένο τουρισμό, την ακρίβεια και τις διεθνείς εξελίξεις.

Ο κ. Ρουσουνίδης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η πληροφόρηση που έχει το ΚΕΒΕ είναι πως «κινούνται με αρκετά θετικά πρόσημα οι καταστηματάρχες και γενικά η κίνηση», προσθέτοντας ότι η δραστηριότητα των καταναλωτών «έχει τονωθεί το τελευταίο διάστημα» και αυτό «είναι κάτι που ικανοποιεί την αγορά».

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΚΕΒΕ, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις «μπουστάρουν», όπως είπε, την εμπορική δραστηριότητα καταναλωτών και καταστηματαρχών, σημειώνοντας ότι «είναι κάτι το οποίο τονώνει γενικά την αγορά» και ότι αρκετά προϊόντα διατίθενται σε πιο ελκυστικές τιμές.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι αυτή την περίοδο «τα ξεπουλήματα σε ένδυση και υπόδηση βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους», σημειώνοντας ότι οι εκπτώσεις έχουν ξεπεράσει το 50% και το 60%, ενώ «ακόμα υπάρχουν και 70% εκπτώσεις».

«Άρα βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο για αγορές», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κουρσάρης ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις αφορούν την ένδυση και την υπόδηση, αλλά και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, σημείωσε ότι «δύο γεγονότα» λειτούργησαν αρνητικά στην αγορά, αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και τη μείωση του τουρισμού, τόσο ως προς τον αριθμό των επισκεπτών όσο και ως προς την καταναλωτική τους δαπάνη, καθώς και στην ακρίβεια που, όπως είπε, κυριαρχεί στα είδη πρώτης ανάγκης, την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα.

Σε σχέση με τις κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση, ο κ. Ρουσουνίδης ανέφερε ότι αυτή την περίοδο πρόκειται κυρίως για «υπόδηση και ρουχισμό», σημειώνοντας ότι, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς σε λίγες εβδομάδες, αναμένεται να αυξηθούν οι αγορές των σχετικών ειδών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι όλο και περισσότερα καταστήματα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, είτε για να προσελκύσουν κόσμο στα καταστήματα είτε για να αυξήσουν τις διαδικτυακές πωλήσεις.

«Στις εποχές που ζούμε και με την ταχύτητα που τρέχει η τεχνολογία, χρόνο με τον χρόνο αυτό θα μεγαλώνει», είπε, προσθέτοντας ότι οι καταστηματάρχες και γενικότερα οι επιχειρήσεις του εμπορίου θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Δεν άλλαξε σημαντικά η εικόνα από τη χρέωση των €3

Σε ό,τι αφορά τον προσωρινό δασμό των €3 για κάθε διαφορετική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται σε μικρά δέματα αξίας κάτω των €150 από τρίτες χώρες, ο ΓΓ του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την καταναλωτική δραστηριότητα.

«Δεν θα έλεγα ότι επηρέασε ιδιαίτερα τη δραστηριότητα αυτή όσον αφορά τους δασμούς που επιβλήθηκαν», είπε, σημειώνοντας ότι το ποσό είναι μικρό σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων που αγοράζονται από το εξωτερικό και, ως εκ τούτου, «δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο».

Ο κ. Ρουσουνίδης διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν θα έλεγε πως η επιβολή του δασμού «βοήθησε τις κυπριακές επιχειρήσεις, τα κυπριακά καταστήματα».

Όπως ανέφερε, «πλέον οι κυπριακές επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται σε τοπικό επίπεδο, αλλά πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο», επισημαίνοντας την ανάγκη «να θωρακίσουμε τις κυπριακές επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να είναι πιο ευέλικτες και πιο ανταγωνιστικές».

Στο ίδιο θέμα, ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί σημαντική αλλαγή στην κυπριακή αγορά μετά την επιβολή της χρέωσης των €3.

«Δεν μπορώ να πω ότι παρουσιάστηκε σημαντική αλλαγή, διότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που εξαιρούνται, ενώ τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν πλέον προσαρμοστεί και λειτουργούν με νέους τρόπους και δεν έχει επηρεαστεί το εμπόριο», είπε.

Θεσμοθετημένα ξεπουλήματα ζητά η ΠΟΒΕΚ

Ο κ. Κουρσάρης ανέφερε ότι η ΠΟΒΕΚ επαναφέρει τη θέση της για θεσμοθετημένα ξεπουλήματα, εκφράζοντας τη διαφωνία της Οργάνωσης με την πρακτική των συνεχών εκπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς, όπως είπε, τέτοιες πρακτικές «παραπλανούν τον καταναλωτή».

Όπως ανέφερε, η ΠΟΒΕΚ ζητά «θεσμοθετημένα ξεπουλήματα τουλάχιστον για τέσσερις περιόδους τον χρόνο, όπως είναι οι εποχές», ώστε «να μπορέσει ο καταναλωτής να ξαναεμπιστευτεί τα πραγματικά ξεπουλήματα».

Οι θερινές εκπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν περίπου μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με τους ΓΓ του ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ