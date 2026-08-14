Έρχιουρμαν: «Δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από την ισότητά μας, την ασφάλειά μας και τα δικαιώματά μας στην Κύπρο»

Στις "ανησυχίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας για την ασφάλεια" αναφέρθηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, μιλώντας σε τελετές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Μαράθα, τον Σανταλάρη και την Αλόα, σημειώνοντας πως «δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από την ισότητά μας, την ασφάλειά μας και τα δικαιώματά μας σε αυτό το νησί».

Τελετές πραγματοποιήθηκαν στα μνημεία στη Μαράθα-Σανταλάρη και την Αλόα, όπου κατατέθηκαν στεφάνια και τηρήθηκε σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Στην ομιλία του, ο κ. Έρχιουρμαν, μεταξύ άλλων, συνέδεσε τα γεγονότα του 1974 με τις σημερινές ανησυχίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας για την ασφάλεια, λέγοντας ότι αυτές «πρέπει να αξιολογούνται υπό το φως όσων συνέβησαν στο παρελθόν».

Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σε κάθε πλατφόρμα τον αγώνα της κοινότητας και να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των γεγονότων.

Σε μήνυμά του για τη σημερινή επέτειο, ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, ανέφερε ότι η 14η Αυγούστου αποτελεί για τους Τουρκοκύπριους ημέρα κατά την οποία συνυπάρχουν «ο ηρωισμός, η αντίσταση και ο βαθύς πόνος».

Πρόσθεσε ότι οι Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν σήμερα, με τη στήριξη της Τουρκίας, την πορεία τους "με την ίδια αποφασιστικότητα".

Πηγή: ΚΥΠΕ