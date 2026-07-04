Όταν ο Δίπλαρος έκοψεν το γάλαν με τριαντάφυλλο!

- Ένα νέο κύμα καύσωνα, που οφείλεται σε θερμή αέρια μάζα προερχόμενη από την Ευρώπη, προβλέπεται να πλήξει τις επόμενες μέρες…την Αφρική!
- «Πίτσα με γύρο», έλεγε η διαφήμιση! Ετοιμαστείτε να δούμε και διαφήμιση για σουβλάκι… με sushi ή οφτόν κλέφτικον sweet and sour!
- Φειδίας Παναγιώτου, σε ανάρτησή του: ««Αν ενδιαφέρεσαι να είσαι ένας από τους αστυνομικούς που θα με προσέχει και έχεις τα προσόντα ότι μπορείς πραγματικά να με προσέχεις…». Αμφιβάλλω αν βρεθεί ζαφτιές που να τον κάμει… ζάφτιν!
- Μπορεί ο Φειδίας στην παρθενική συμμετοχή του σε συνεδρία του Γουμά…ουπς, του Εθνικού Συμβουλίου, να ήταν φειδωλός και περιορίστηκε να ακούει τους άλλους, εντούτοις, με μια του λέξη, είπε όσα είπαν όλοι οι άλλοι εθνοπατέρες μαζί. Όπως πληροφορείται η στήλη από έγκυρους διπλωματικούς κύκλους που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, όταν ο ΠτΔ έθεσε στους παρευρισκόμενους στη συνεδρία το ερώτημα «ποιο κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της άτυπης διάσκεψης (5+1);», την πιο ξεκάθαρη απάντηση την έδωσε ο Φειδίας: «Έξι»! Και, μάλιστα, χωρίς τη χρήση… calculator!
- Ευθύμιος Δίπλαρος, αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ: «Οι εξηγήσεις που έδωσε ο τέως Πρόεδρος κρίνονται επαρκείς και αποδυναμώνουν τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον του». Που τον τζιαιρό που έκοψε το γάλα με τριαντάφυλλο, ο Δίπλαρος έχασε το μπρίο του. Γιατί ο Δίπλαρος που ξέραμε, ο σπιρτόζος, ο βαθυστόχαστος, θα το διατύπωνε κάπως πιο… γλαφυρά: «Μπράβο στον τέως Πρόεδρο που εξ αφορμής των επτά ποινικών αδικημάτων που του καταλογίζονται στο πόρισμα για το "Κράτος Μαφία" θα καταστεί δυνατή η παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή κατά της Διαφθοράς καθώς και αρμοδιότητας χορήγησης προφορικών εγγράφων σε περιπτώσεις διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν νεκρά πτώματα»!
- Μπορεί η Κύπρος να μην συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αλλά το κράτος μας («κράτος», τρόπος του λέγειν!) λειτουργεί σε ρυθμούς Μουντιάλ. Γενικός Εισαγγελέας και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έδειξαν κόκκινη κάρτα… του εαυτού τους, αυτοαποβλήθηκαν από τη διαχείριση του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία» τζαι επασάραν την μάππαν στο Εισαγγελικό Συμβούλιο. Οι θεατές στην κερκίδα γιουχαΐζουν, προτρέποντάς τους να τζιυλήσουν το ποδηλατίν τους τζαι να παν έσσω τους. Το Εισαγγελικό Συμβούλιο (άλλο φρούτο τούτο πάλαι!) μόλις έπιαεν την μάππαν εκλότσησέν την της κυβέρνησης. Ο προπονητής, αχάπαρος που ποδόσφαιρο, περιμένει που τον μέντορά του -χωσμένον κάπου πά’ στην κερκίδα- να του παραντζιείλει. Στο τέλος του ημιχρόνου, αντί στα αποδυτήρια, κατευθύνεται στη δεξιά κερκίδα για να τελέσει τα εγκαίνια της τοποθέτησης εφτά νέων πλαστικών καρεκλών, σε αντικατάσταση εκείνων που εκρούσαν οι κουρούπεττοι πριν τρία χρόνια. Αφού κόψει την κορδέλα, κατεβαίνει στα αποδυτήρια για να δώσει οδηγίες στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Για να δείξει δε πυγμή και θέλοντας να διαψεύσει τα κουτσομπολιά πως μίσhιμου «τραβά τον η γεναίκα του που την μούττην», αφού βεβαιωθεί ότι ο Βίκτωρας -ο μασέρ της ομάδας- φκάλλει τον video, φακκά το σhιέριν του θυμωμένα πα’ στο τραπέζι και επιστρέφει στον πάγκο, πάντοτε με το βλέμμα στην κερκίδα σε αναζήτηση του τατά του. Τελικά τον εντοπίζει να συντρολοά τασάκια. «Βάρτε την μάππαν χαμαί πιλανίβερσι, να μεν σας πάρει ο δαίμονας», παουρίζει τζιείνος, έκδηλα μεθυσμένος. Ο προπονητής παίρνει το μήνυμα και, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, δίνει οδηγίες στους παίκτες να πελλετήσουν πέρκιμον έβρουν κανέναν ποινικό ανακριτή… ξεμαρκάριστον, να του πασάρουν την μάππαν, ώστε να την πασάρει του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας όμως, αγκρισμένος που τες ξητιμασhιές, έμεινε στα αποδυτήρια… Οι φίλαθλοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ότι το παιχνίδι είναι στημένο. Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του ματς, ο προπονητής, για να ηρεμήσει τους εξοργισμένους οπαδούς λόγω της απογοητευτικής εμφάνισης της ομάδας, δεσμεύεται να συναντηθεί σύντομα με τον σπόνσορα του σωματείου, στα κρυφά-μαντές τζ’ εν… ο φιλενάδος του! -για να συζητήσουν τις μεταγραφές ενόψει του επερχόμενου ανασχηματισμού, με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2028...