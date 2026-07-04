Σε κινεζικά χέρια περνά το ιστορικό εργοστάσιο της Nissan στη Νότια Αφρική

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Chery ανέλαβε επισήμως το πρώην εργοστάσιο της Nissan στο Ρόσλιν της Νότιας Αφρικής, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην επέκταση των κινεζικών κατασκευαστών αυτοκινήτων στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει εκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, με στόχο η παραγωγή οχημάτων να ξεκινήσει στα μέσα του 2027.

Η συμφωνία για την παραχώρηση του εργοστασίου είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο και η Chery δηλώνει ότι επιδιώκει να μετατρέψει τη Νότια Αφρική στον βασικό της κόμβο για την αφρικανική αγορά, με δραστηριότητες που θα καλύπτουν την παραγωγή, τις εξαγωγές, την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τις περιφερειακές επιχειρήσεις της.

Η μεγαλύτερη εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας δεσμεύτηκε να διατηρήσει και τους 692 εργαζομένους του εργοστασίου. Παράλληλα, εκτιμά ότι η επένδυση θα δημιουργήσει σχεδόν 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση, στις αλυσίδες εφοδιασμού και σε συναφείς υπηρεσίες.

«Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το εργοστάσιο του Ρόσλιν σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο αυτοκινητοβιομηχανίας, με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και προγράμματα εκπαίδευσης, στηρίζοντας την επέκταση της παρουσίας της Chery και τον στόχο για περισσότερες από 100.000 ετήσιες πωλήσεις οχημάτων στη Νότια Αφρική», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Chery Auto, Τσάρλι Ζανγκ, κατά την τελετή ανάληψης του εργοστασίου.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιταχύνουν την παρουσία τους στο εξωτερικό, καθώς αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό και πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα στην εγχώρια αγορά.

Αρχικά, η Chery θα χρησιμοποιήσει το εργοστάσιο για την παραγωγή των SUV Jetour T1, Jaecoo J5 και Chery Tiggo 4. Το Jaecoo J5 θα διατίθεται τόσο με κινητήρα εσωτερικής καύσης όσο και σε έκδοση νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV).

Η εταιρεία δεν γνωστοποίησε το ύψος της επένδυσης, ωστόσο ανέφερε ότι κατά τη φάση σταδιακής αύξησης της παραγωγής, το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2027, αναμένει να κατασκευάσει περίπου 15.000 οχήματα.

Παράλληλα, έχει θέσει ως αρχικό στόχο το 40% των εξαρτημάτων να προέρχεται από τη Νότια Αφρική, ενώ εξετάζει ήδη συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές πρώτου επιπέδου. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει να φέρει και προμηθευτές από την Κίνα, κυρίως για εξαρτήματα ηλεκτρικών και «έξυπνων» οχημάτων.

Με πληροφορίες από το Reuters.