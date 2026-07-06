Οι ανόητοι ξεχωρίζουν εύκολα από την επιπόλαιη συμπεριφορά που δείχνουν στις διάφορες εκδηλώσεις τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και με το παραπάνω ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς τον έζησα δέκα χρόνια. Φυσικά για μένα δεν είναι δικαιολογία, γιατί από μια χρονική περίοδο και μετά δεν τον ανέχτηκα.

Παραμένω από τους πλέον αδικαιολόγητους γιατί για σειράν ετών τον ανεχόμουν στην παράταξη, καθότι ανόητος άνθρωπος γελούσε ακόμα και όταν κάτι δεν ήταν άξιο για γέλιο. Κατά τον Πολύβιο Δημητρακόπουλο «το κεφάλι που είναι γυμνό εξωτερικά μπορεί εύκολα να καλυφθεί, όμως το κεφάλι που είναι γυμνό εσωτερικά είναι αδύνατο να κρυφτεί».

Ο ηγέτης αυτός, διερωτώμαι γιατί ασχολήθηκε με την πολιτική; Ασχολήθηκε μήπως γιατί είχε έφεση στο πεδίον αυτό; Δεσμεύομαι. Ασχολήθηκε για να βοηθήσει τον τόπο; Καλή ώρα όπως η δραπέτευσή του από το Κραν Μοντανά; Ασχολήθηκε για να βοηθήσει τον κοσμάκη; Δεν μπορώ να δεχθώ κούρεμα. Ασχολήθηκε για να πλουτίσει, στα κυπριακά να κάμει την πάζα του; Με πήγαινε έλα στην Αθήνα; Με την αγορά οικοπέδων από την Αρχιεπισκοπή τοις μετρητοίς; Με ύποπτα ταξίδια στις Σεϋχέλλες με ολιγάρχες; Με τη μεταφορά είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ πριν το κούρεμα-hair cut; Ασχολήθηκε για να λύσει το εθνικό πρόβλημα; Συζήτησε τα δύο κράτη με Τσαβούσογλου ως την καλύτερη λύση; Ασχολήθηκε με την πολιτική για να ανεβάσει τον πολιτικό πολιτισμό, το ήθος, την αξιοπρέπεια και την ηθική; Εξόντωσε τον καλύτερό του συνεργάτη και φίλο, του έκοψε τον δρόμο να εκλεγεί Πρόεδρος και εξέλεξε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δίνοντας δώρα στους αυλικούς του, Ιωνά Νικολάου, Μαρίνα Χατζημανώλη, Κωνσταντίνο Ιωάννου, Γιαννάκη Ιωάννου, Λευτέρη Χριστοφόρου και Θεοδόση Τσιόλα. Η αχαριστία και το μεθύσι της εξουσίας δεν του επέτρεψε να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί, ότι, μέχρι να φτάσει το ποτήρι στα χείλη, πολλά μπορεί να συμβούν.

Η ρήση «πολλά μεταξύ πέλει κύλικος και χείλεος άκρου» αναφέρεται στον ήρωα των Αργοναυτών Αγγαίο, ο οποίος ενώ έφερνε στα χείλη ποτήρι με κρασί δεν πρόλαβε να πιεί, γιατί τη στιγμή εκείνη έμαθε πως ένας αγριόχοιρος λυμαινόταν τους αμπελώνες του οπότε έσπευσε να τον καταδιώξει. Τελικά, ο Αγγαίος κατασπαράχθηκε από το ζώο και έτσι επαληθεύτηκε η πρόβλεψη του δούλου του, ότι δηλαδή ο αφέντης του δεν θα προλάβαινε να γευθεί το προϊόν του αμπελώνα του. Μέχρι να φτάσει το ποτήρι στα χείλη πολλά μπορεί να συμβούν.

Η φράση αυτή είναι διαχρονική και επί παντός θέματος, δηλώνει δε την αβεβαιότητα των προθέσεών μας, και ότι στη ζωή μπορούν, σε κάθε στιγμή, να εμφανιστούν απρόοπτοι κίνδυνοι. Το να κλοτσά κάποιος πάνω σε αιχμηρό αντικείμενο είναι αρκετά σκληρό.

Φίλε Αναστασιάδη δεν πρέπει να τα έχεις με κανένα, ούτε να ψάχνεις το αίτιο και το αιτιατό.

Προσωπική μου άποψη, η ευθύνη είναι καθοριστικά δική σας και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε τον χρόνο πίσω. Αντί όμως, πεισματικά να παραμένετε μια άρνηση ηρεμήστε και σκεφτείτε πώς θα διαχειριστείτε το πρόβλημα. Κανένας για την ώρα δεν είπε ότι είστε ένοχος. Οι παιδιάστικες αντιδράσεις σας δημιουργούν εντύπωση ενοχής. Λυπούμαι αλλά δεν προστατεύσατε την υστεροφημία σας.

Τον τελευταίο χρόνο της θητείας σας ανησυχούσατε και βάλατε στόχο να προβείτε σε αμέτρητες τοποθετήσεις θεμέλιων λίθων και να εγκαινιάσετε μέχρι και μισοτέλειωτα έργα. Πιστεύατε ότι αυτό και μόνο ήταν υστεροφημία, Μέγα λάθος. Με λυπεί περισσότερο το κατάντημα του τόπου και το λανθασμένο πρότυπο ηγέτη. Δεν βιάζομαι να εξάξω συμπέρασμα κατά τον Ησίοδο «μη δίκην δικάσης, πριν αν αμφοίν μύθον ακούσης».

Εύχομαι στους αναγνώστες καλό καλοκαίρι. Θα επανέλθω αρχές Σεπτεμβρίου.