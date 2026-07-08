AI, βοήθειά μας!

Ας συμφωνήσουμε για αρχή ότι τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο πολλά και τόσο χρήσιμα που ο κάθε άνθρωπος που ξέρει να τα χρησιμοποιεί πραγματικά διευκολύνει τη ζωή του. Όπως όμως σε κάθε εργαλείο έχουμε καλούς και κακούς χρήστες, έτσι και με το περιβόητο ΑΙ, που πάει να γίνει μάστιγα, σε μια κοινωνία όπου η έλλειψη μιντιακού εγγραμματισμού έχει κτυπήσει κόκκινο. Ταυτόχρονα, είναι ένα ζήτημα να χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη για να σε βοηθήσει ή διευκολύνει να κάνεις τη δουλειά σου και άλλο να χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνεις τη δουλειά κάποιου άλλου για λογαριασμό σου. Και για να το πω με ένα απλό παράδειγμα, πριν περάσουμε στην ουσία, άλλο ένας δημοσιογράφος να χρησιμοποιεί κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την απομαγνητοφώνηση μιας συνέντευξης και άλλο να χρησιμοποιεί το ίδιο εργαλείο για ένα άρθρο γνώμης ή, ακόμα χειρότερα, ένας τρίτος, που δεν ξέρει καν να γράψει το όνομά του, μέσω του ΑΙ να γίνεται ρήτορας παντός επιστητού στα σόσιαλ.

Έχει καταντήσει πολύ ενοχλητικό το ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία της έχουν γίνει για κάποιους η μόνιμη ασχολία, σε σημείο εθισμού. Προσπαθείς να κάνεις μια πολιτική συζήτηση και βρέθεται ένας ξερόλας που, αφού ρώτησε στο chat, τα ξέρει όλα. Προσπαθείς μετά να συζητήσεις με έναν ειδικό για ένα ιατρικό ζήτημα, και πάντα υπάρχει κάποιος που ρώτησε το gemini και ξέρει καλύτερα από τον γιατρό που σε εξετάζει επί τόπου. Προσπαθείς να μιλήσεις για το κυπριακό πρόβλημα και τις προεκτάσεις μιας λύσης και ο άλλος ρωτά τη siri να του απαντήσει αν πρέπει να λυθεί ή όχι, και επιμένει να σου μεταφέρει το τι λέει η siri, ως θέσφατο και αυθεντία. Προσπαθείς να συντονίσεις τα κανάλια στην τηλεόραση αφού τα έκαναν θάλασσα οι υπεύθυνοι και υπάρχει πάντα ο ίδιος τύπος που σου κάνει copy-paste μια ανάλυση του claude τι είναι το dvb t2, χωρίς να σου λύνει και το πρόβλημα.

Η τελευταία μόδα είναι ότι ανακάλυψαν οι προφέσορες του ΑΙ και τις μακέτες. Ρωτούν τον αλγόριθμο πού μπορούμε να φτιάξουμε 10.000 κατοικίες στην Κύπρο, με πόσο κόστος και σε πόσο καιρό. Μας τα παρουσιάζουν πρώτα σε infographic και μετά, με δύο κουμπιά, έτοιμο και το σχέδιο. Τι σου θέλουμε τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους ηλεκτρολόγους και τόσους άλλους, αφού ο «ειδικός στο ΑΙ» τα έχει ετοιμάσει όλα. Με τον ίδιο τρόπο, στη Λεμεσό, άλλοι προφέσορες ετοιμάζονται να λύσουν το κυκλοφοριακό. Κυκλικούς κόμβους στον αέρα, υπόγειες και υπέργειες γέφυρες, τοποθετούν λωρίδες τραμ, λωρίδες λεωφορείων, ποδηλατόδρομους και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τελευταία προσθήκη στο πορτφόλιο έργων ΑΙ της Λεμεσού είναι οι πολυώροφοι χώροι στάθμευσης, πάνω και κάτω από τη γη, κοντά στη θάλασσα, κάτω από σπίτια κτλ. Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΑΙ, μπορούν να γίνουν παντού, μπορούν να είναι πράσινοι, φιλικοί στο περιβάλλον και να αποφέρουν και τεράστια κέρδη στον ιδιοκτήτη (δήμο).

Να ξεκαθαρίσω ότι δεν αμφισβητώ τις προτεινόμενες λύσεις, που πολλές φορές είναι και θέμα κοινής λογικής. Αυτό που είναι πολύ προβληματικό είναι να νομίζουμε ότι η δουλειά ενός αρχιτέκτονα, ενός πολιτικού μηχανικού, ενός δημοσιογράφου, ενός ιστορικού, ενός ειδικού της τεχνολογίας ή οτιδήποτε άλλο είναι δουλειά τριών λεπτών συζήτησης με το chatgpt. Χρειάζεται λίγη περισσότερη σοβαρότητα για να συζητούμε πραγματικά ζητήματα, ρεαλιστικές λύσεις και όχι κουβέντες του αέρα και του αλγόριθμου. Το AI ναι, σήμερα κάνει θραύση και το μέλλον είναι εκεί, μέχρι όμως να καταργήσει τους επαγγελματίες κάθε είδους έχουμε δρόμο.