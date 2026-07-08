Πόσο μεγάλη ζημιά προκαλούν στα αυτοκίνητα οι λακκούβες στο δρόμο;

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί στους ελληνικούς δρόμους είναι οι λακκούβες. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, όπου τα νερά από τις βροχές ή ο πάγος γιγαντώνουν το πρόβλημα. Συνήθως οι λακκούβες ξεκινούν από μικρές τρύπες στο οδόστρωμα και καταλήγουν να είναι μεγάλες και επικίνδυνες, οι οποίες χαλούν σημαντικά μέρη της ανάρτησης και των τροχών σε ένα αυτοκίνητο.

Μια μεγάλη λακκούβα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά, σχίζοντάς τα ή μετά από μεγάλη επιβάρυνση να μην μπορούν αυτά να κρατούν μια συγκεκριμένη πίεση. Τα ελαστικά που είναι περισσότερο επιρρεπή στις κακοτεχνίες του δρόμου είναι αυτά που έχουν χαμηλό προφίλ. Μπορεί να δημιουργηθεί εξόγκωμα στο προφίλ του ελαστικού πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Το εξόγκωμα είναι ένδειξη ότι έχει σπάσει το ενισχυτικό πλέγμα που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος του ελαστικού, με αποτέλεσμα να μειωθεί η αντοχή του. Μια άλλη συνέπεια είναι να βγει μέρος του πέλματος από τον βασικό κορμό του ελαστικού.

Μια μεγάλη λακκούβα μπορεί να στραβώσει ή ακόμα και να σπάσει τη ζάντα. Ειδικά αν αυτή είναι μεγάλης διαμέτρου, όπως για παράδειγμα άνω από 17 ίντσες. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ένα ράγισμα στη ζάντα το οποίο όμως, είναι πιθανό να μην αντιληφθεί ο οδηγός κατευθείαν, κυρίως επειδή δεν θα είναι ορατό. Αν μετά από ώρες ή την επόμενη ημέρα παρατηρήσει ο οδηγός ότι το ελαστικό της συγκεκριμένης ζάντας έχει χάσει αέρα, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα σε κάποιο εξειδικευμένο βουλκανιζατέρ, ώστε να γίνει η ανάλογη διάγνωση και η επιδιόρθωση της ζάντας. Τα ελαστικά τεχνολογίας run flat επειδή είναι πιο σκληρά σε σχέση με τα συμβατικά, είναι πιθανό σε μια λακκούβα να επιβαρύνουν τη ζάντα πολύ περισσότερο από ένα συμβατικό ελαστικό, ειδικά αν η ζάντα είναι μεγάλης διαμέτρου.

Το σύστημα αναρτήσεων του αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένο ώστε να απορροφά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και να προσφέρει ομαλή κύλιση σε κάθε είδους οδόστρωμα. Όμως μια μεγάλη λακκούβα μπορεί να την καταπονήσει σε μεγάλο βαθμό, ώστε να χάσει την ευθυγράμμισή της, να σπάσει τα ακρόμπαρα ή να σκάσει λόγω μεγάλης καταπόνησης κάποιο αμορτισέρ. Αν το αυτοκίνητο χάσει την ευθυγράμμισή του, ο οδηγός θα παρατηρήσει ότι το τιμόνι θα βρίσκεται εκτός κέντρου, το αυτοκίνητο θα κλίνει μονίμως προς μια κατεύθυνση, θα χάσει τη σταθερότητα στις στροφές και τα ελαστικά θα φθείρονται ανομοιόμορφα.

Οι βαθιές λακκούβες μπορούν να προκαλέσουν βαθουλώματα και τρύπες στο σύστημα εξάτμισης όπως τις σωληνώσεις ή τον καταλύτη. Αυτό συμβαίνει γιατί το σύστημα εξάτμισης βρίσκεται εκτεθειμένο κάτω από το αυτοκίνητο, πολλές φορές χωρίς κάποιο προστατευτικό κάλυμμα.

Τέλος, μια μεγάλη λακκούβα μπορεί να φθείρει ή να σπάσει έναν χαμηλό προφυλακτήρα κυρίως όταν πρόκειται για σπορ όχημα. Αν και αυτού του τύπου η ζημιά είναι συνήθως αισθητική και δεν επηρεάζει την ασφάλεια ή τις επιδόσεις του αυτοκινήτου, είναι κάτι το οποίο οι οδηγοί θα πρέπει να προσέχουν διότι το κόστος επισκευής δεν είναι αμελητέο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ