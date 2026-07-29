Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Πρωτόκολλο στα αζήτητα

Η επάρκεια ενός θεσμού δεν κρίνεται μόνο από το εάν υπάρχουν πρωτόκολλα για τη διαχείριση μιας κρίσης, αλλά και από το κατά πόσο αυτά εφαρμόζονται. Το δεύτερο εξάμηνο του 2024 υιοθετήθηκε –υποτίθεται– από την Αστυνομία ένα πρωτόκολλο ενεργειών για τη διαχείριση τροχαίων συγκρούσεων που προκαλούν έμφραγμα στην οδική κυκλοφορία. Στόχος ήταν τα εμπλεκόμενα μέλη, κράτος και ιδιώτες, να ενεργούν βάσει συγκεκριμένων κανόνων, ώστε ένα τέτοιο συμβάν να αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Η απόφαση είχε ληφθεί μετά τα αλλεπάλληλα ατυχήματα με φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού το 2023, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις εξαιτίας της πολύωρης ταλαιπωρίας που υφίσταντο οι οδηγοί, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στη μετακίνηση των βαρέων οχημάτων. Λίγους μόνο μήνες μετά την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου, συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου 2024, μία σοβαρή οδική σύγκρουση με ανατροπή σκυβαλοφόρου στην περιοχή της Μονής –η οποία έναν μήνα αργότερα εξελίχθηκε σε θανατηφόρα– οδήγησε στο κλείσιμο δύο λωρίδων για οκτώ ώρες, ενώ χρειάστηκαν συνολικά 12 ώρες για να μετακινηθεί το όχημα και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Μετά και το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, όταν ύστερα από ανατροπή φορτηγού ο αυτοκινητόδρομος γέμισε χαλίκια και άνοιξε επτά ώρες αργότερα, προκαλώντας πρωτοφανή ταλαιπωρία στους διερχόμενους, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι το πρωτόκολλο έγινε για το θεαθήναι και βρίσκεται, κυριολεκτικά, στα αζήτητα. Δια του λόγου το αληθές, την επομένη του συμβάντος ο υπουργός Δικαιοσύνης εμφανίστηκε, σχεδόν ως από μηχανής θεός, για να ανακοινώσει ότι, με δικές του οδηγίες, προωθείται άμεσα η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ταχείας αντίδρασης. Με τη συγκρότηση, όπως είπε, ειδικών ομάδων σε κάθε επαρχία, στις οποίες θα συμμετέχουν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και όπου απαιτείται εξειδικευμένοι ιδιωτικοί φορείς, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την άμεση απομάκρυνση των εμποδίων και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους. Εν ολίγοις, πήραμε το πρωτόκολλο και το βαφτίσαμε «συγκρότηση ειδικών ομάδων».

Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι η πρωτοβουλία Φυτιρή θα φέρει αυτή τη φορά αποτέλεσμα. Εισήγησή μας όπως από τον μηχανισμό δεν λείπει η πολιτική προστασία. Να θυμίσουμε ότι το τελευταίο ατύχημα σημειώθηκε απόγευμα, εν μέσω καύσωνα, με χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους. Ανάμεσά τους βρέφη, ηλικιωμένοι και άτομα με προβλήματα υγείας που ενδεχομένως χρειάζονταν έκτακτη βοήθεια. Γάλα, νερό, φάρμακα, βενζίνη, απινιδωτή. Η Πολιτική Άμυνα ήταν απούσα. Ούτε ένα μήνυμα μέσω του 112 που να τους ενημερώνει πού θα μπορούσαν να απευθυνθούν εάν βρίσκονταν σε κρίση.

Την ίδια ώρα επειδή το θέμα δεν αφορά μόνο τη διαχείριση μιας κρίσης, αλλά και την πρόληψη, ο Αλέξης Βαφεάδης οφείλει επιτέλους να δώσει πειστικές απαντήσεις. Πόσα φορτηγά κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους με ακατάλληλο φορτίο, με φθαρμένα ελαστικά, με απενεργοποιημένους κόφτες και ταχογράφους; Πόσοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και πόσες καταγγελίες καταγράφονται; Νόμοι υπάρχουν, εφαρμόζονται;