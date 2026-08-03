Και εσύ δεν μας κατάλαβες κύριε Γκουτέρρες

Μια τριμερής συνάντηση μιας ώρας. Και η δήλωση που έκανε ο Γκουτέρρες μετά από αυτή τη συνάντηση. Όταν διάβασα τα λεγόμενά του, είπα «εντάξει, αυτή η υπόθεση θα συνεχίσει ακόμα πενήντα χρόνια». Ο άνθρωπος έκανε τον κόπο και ήρθε άδικα. Και επέστρεψε με άδεια χέρια. Ήρθε. Είδε. Και είπε «δείτε το χάλι σας» και έφυγε. Δεν είπε ακριβώς έτσι, αλλά αυτό κατάλαβα εγώ από τα λόγια του. Τι σημαίνει «υλοποιήστε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σημειώστε κάποια ουσιαστική πρόοδο»; Σημαίνει το εξής: «Μην έρθετε κοντά μου χωρίς να τα κάνετε αυτά, δεν μπορώ να συγκαλέσω διάσκεψη 5+1 αν δεν τα κάνετε αυτά. Διότι δεν θέλω να δω ακόμα μια τέτοια διάσκεψη χωρίς αποτέλεσμα!» Κάποιοι υποδέχτηκαν πολύ θετικά αυτά τα λόγια του Γκουτέρρες και θεώρησαν ότι οι πλευρές συμφώνησαν στο θέμα της 5+1. Τι συμφωνία; Δεν υπάρχει συμφωνία! Ο άνθρωπος έθεσε ενώπιον σας κάποιους όρους. Όρους τους οποίους δεν μπορέσατε να εκπληρώσετε τόσο καιρό. Δεν μπορέσατε να ανοίξετε έστω και μια πύλη και θα ανοίξετε από εδώ και μπρος;

Ουσιαστικά δυσκολεύομαι να καταλάβω. Ποιος αναποδογύρισε το τραπέζι της διαπραγμάτευσης; Ποιος φράσσει αυτό τον δρόμο; Δεν υπάρχει κανένας ένοχος κύριε Γκουτέρρες; Δεν έχεις καμία άποψη σε σχέση με αυτόν που είναι θετικός και αυτόν που είναι αρνητικός; Άφησες την ουσία, αναφέρεσαι σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όμως, δεν αναφέρεις καν το όνομα του Βαρωσιού, που προσφέρεται στα φίδια και στις σαρανταποδαρούσες εδώ και 52 χρόνια; Μήπως δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης το Βαρώσι; Μακάρι να έκανες έναν γύρο εκεί. Έτσι θα είχες πάει μέχρι τη Γάζα στην οποία δεν πήγες; Είναι μια μοναδική πόλη φάντασμα! Κατά την γνώμη μου, η πρώτη σου δουλειά όταν πάτησες το πόδι σου σε αυτό το νησί, έπρεπε να ήταν να τη δεις από κοντά.

Λες «οι Κύπριοι θα λύσουν αυτό το πρόβλημα». Και αυτή η έκφραση είναι κενού περιεχομένου και δεν μου λέει απολύτως τίποτα κύριε Γκουτέρρες. Μήπως έχουν μια τέτοια βούληση οι Κύπριοι, οι οποίοι συνήθισαν να παίρνουν από το εξωτερικό όλες τις συνταγές λύσεις; Κοίτα, πετάει από χαρά ο Τουφάν, επειδή τον επισκέφθηκες στο γραφείο του στο κτηριακό συγκρότημα με τζαμί. Αφότου ήρθες και έφυγες είναι πιο αισιόδοξος, λέει. Γιατί; Αποδέχτηκες ως ίσους τους δύο ηγέτες, λέει. Πες αλήθεια, μήπως σου είπε κάτι διαφορετικό ο Τουφάν από εκείνα που σου είπε ο Χακάν Φιντάν; Σε αυτόν είδες τη βούληση των Κυπρίων ή της Άγκυρας; «Διαβουλεύομαι με την Άγκυρα», λέει. Δεν μιλάει για οδηγία! Όμως, ο Τατάρ το έλεγε ξεκάθαρα χωρίς να διστάζει καθόλου: «Εγώ εκπληρώνω την οδηγία της Άγκυρας», έλεγε. Είμαι βέβαιος ότι πιο πολύ οι οπαδοί του στάτους κβο και των δύο κρατών έμειναν ικανοποιημένοι από αυτή την επίσκεψή σου που κατέληξε με φιάσκο. Και κυρίως η Άγκυρα! Μπράβο στον Τουφάν. Επιτέλεσε με επιτυχία το καθήκον του. Έτσι βγήκε με επιτυχία από την πρώτη σοβαρή εξέταση απέναντι στην Άγκυρα. Τώρα μπορεί να τον εμπιστευτεί πιο πολύ ο Ταγίπ Έρντογαν. Είμαι βέβαιος ότι όταν ήσουν εσύ εδώ, η τηλεφωνική γραμμή Άγκυρα-Λευκωσία δούλεψε άψογα. Όλοι οι οπαδοί του στάτους κβο είναι πολύ ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι επέστρεψες με άδεια χέρια κύριε Γκουτέρρες. Είναι πιο ικανοποιημένοι ειδικά οι ήρωες πατριδοκάπηλοι ανάμεσά μας που διαμαρτυρήθηκαν εναντίον σου. Δεν έπαθαν αυτό που φοβούνταν. Δεν υπάρχει λύση και άλλα παρόμοια. Δεν υπάρχει σχέδιο. Πετάνε απ’ τη χαρά τους.

Λες συνεχώς «δεν μπορώ να επιβάλω με το ζόρι την ειρήνη». Άρα και εσύ δεν μας κατάλαβες. Το ντέρτι μας δεν είναι η ειρήνη. Τι είναι; Η λύση! Ειρήνη υπάρχει, λύση δεν υπάρχει! Συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους ακόμα και οι οικογένειες που έχουν πολλούς αγνοούμενους. Ακόμα τα πρώην μέλη της ΕΟΚΑ και της ΤΜΤ τρώνε και πίνουν στα ίδια τραπέζια. Δεν χρειάζεται να επιβάλεις με τη βία την ειρήνη! Εσύ τη λύση να κοιτάς. Αχ κενά λόγια είναι τούτα τα λόγια μου. Τι λες; Θα τραβήξει ακόμα πενήντα χρόνια αυτό το βάρος τούτο το νησί; Δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητά μας κύριε Γκουτέρρες. Μακάρι να την αντιμετώπιζες εσύ!