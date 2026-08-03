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Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πραστειό Κελλακίου - Από κάδο σκουπιδιών ενδέχεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών.

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αυγινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή Πραστειού Κελλακίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Kitasweather, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και η Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather με 15 άτομα, τρεις κινητές μονάδες και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί και πτητικά μέσα, τα οποία κατευθύνονται προς την περιοχή.

Η πυρκαγιά μαίνεται σε σημείο κοντά στην κάμερα της Kitasweather στο Πραστειό Κελλακίου.

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