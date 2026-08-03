Τιμή ρεύματος: Μηδενική το μεσημέρι, ψηλή το βράδυ - Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΣΜΚ για τους 10 μήνες ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη για το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου. Η λειτουργία της αναμένεται να περιορίσει τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, να ενισχύσει την ευελιξία και την ασφάλεια του συστήματος και να στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον «Π», ο εκτελεστικός διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Σταύρος Σταυρινός, εξηγεί πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το έργο της Κεντρικής Αποθήκευσης, πώς θα λειτουργεί, ποιες είναι οι προκλήσεις που προηγήθηκαν και πώς θα συνυπάρξει με τις ιδιωτικές επενδύσεις στην αποθήκευση, σκιαγραφώντας παράλληλα το μέλλον του κυπριακού ηλεκτρικού συστήματος. Πιστεύετε ότι θα είναι εφικτό να έχουμε την κεντρική αποθήκευση το επόμενο καλοκαίρι; Η εκτίμησή μου είναι ότι, εφόσον τηρηθούν τα υφιστάμενα χρον...