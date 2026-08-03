Ο Δ. Πάφου συμμετέχει σε τρίωρη συμβολική διαμαρτυρία για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Δήμος Πάφου θα συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, σε τρίωρη ειρηνική και συμβολική διαμαρτυρία, από τις 9:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, έξω από το Δημοτικό Μέγαρο, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης και συντονισμού της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Στόχος της κινητοποίησης είναι η ανάδειξη της ανάγκης για ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της διοικητικής, λειτουργικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πάφου υπογραμμίζει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας διοίκησης και σημειώνει πως η διατήρηση ισχυρών και βιώσιμων Δήμων είναι προς όφελος των ίδιων των δημοτών.

Παράλληλα, εκφράζει τη στήριξή του σε κάθε θεσμική προσπάθεια που ενισχύει τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των τοπικών αρχών μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμαρτυρία είναι απολύτως προαιρετική και διαβεβαιώνει πως κανένας εργαζόμενος δεν υποχρεούται να συμμετάσχει ούτε θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με την επιλογή του.

Την ίδια ώρα, διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να εξυπηρετούν τις επείγουσες και ουσιώδεις ανάγκες των δημοτών κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Όπως επισημαίνεται, η εκδήλωση έχει αποκλειστικά ειρηνικό, θεσμικό και συμβολικό χαρακτήρα, με βασικό αίτημα την ενίσχυση μιας ισχυρής, αποτελεσματικής και οικονομικά βιώσιμης Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.