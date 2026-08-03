Επείγει η αναβάθμιση των υποδομών της Βιομηχανικής: Όσα συζητήθηκαν σε συνάντηση του ΕΒΕΛ με τις Τοπικές Αρχές

Η ανάδειξη και συζήτηση των σημαντικότερων θεμάτων που αντιμετωπίζει η Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας, ήταν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ αντιπροσωπείας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Λάρνακας και της διαχειριστικής επιτροπής της βιομηχανικής περιοχής με τους Δημάρχους Λάρνακας και Αραδίππου, Ανδρέα Βύρα και Χριστόδουλο Πάρτου αντίστοιχα. Αναλύθηκαν πρακτικές λύσεις μέσα από την στενή συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των αρμόδιων φορέων, έτσι ώστε να μειωθούν ή και να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που επηρεάζουν καθημερινά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ομαλή ανάπτυξη της περιοχής, με τους παρευρισκόμενους να τονίζουν την ανάγκη για έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό βιομηχανικό περιβάλλον. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος ήταν η βελτίωση των υποδομών της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρνακας, μ’ έμφαση στη συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, στην αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων. Συζητήθηκε, ακόμα, η ανάγκη ενίσχυσης της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου, ασφαλούς και ελκυστικού επαγγελματικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και η αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς φωταγώγησης, της πρόληψης παραβατικών φαινομένων και της προστασίας των επιχειρηματικών εγκαταστάσεων.

Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, είναι επιτακτική ανάγκη και η βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης διακίνησης φορτηγών οχημάτων, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση εργαζομένων, επισκεπτών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Περαιτέρω, τονίστηκε η ανάγκη για καλύτερη συντήρηση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, ώστε η βιομηχανική περιοχή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και η προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, μέσα από έργα και δράσεις που θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Ανακοίνωση του ΕΒΕΛ σημειώνει ότι πρέπει ν’ αναβαθμιστεί η Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας, προκειμένου να μετατραπεί σ’ έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πυλώνες της επαρχίας, με καθοριστική συμβολή στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. «Η συνεργασία με τους Δήμους Λάρνακας και Αραδίππου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης της περιοχής.

Η συνάντηση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση του ΕΒΕΛ, της διαχειριστικής επιτροπής και των δύο δήμων για τη δημιουργία μιας πιο οργανωμένης, σύγχρονης και βιώσιμης βιομηχανικής περιοχής», καταλήγει η ανακοίνωση του τοπικού επιμελητηρίου.