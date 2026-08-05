Θα γίνει αυτό που είπε ο Γκουτέρες;

Μου θύμισε τον Γκουτέρες η προειδοποίηση που απηύθυνε προς την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αρακτσί. Τι είχε πει; «Αυτή η φωτιά μπορεί να ζώσει και εσάς και να συμβούν ανεπιθύμητα πράγματα». Κοντολογίς, μπορεί να βρεθείτε ξαφνικά μέσα στη φωτιά. Κοιτάξτε τι γίνεται μετά από την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία χτύπησε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα! Δεν σας προκάλεσε καθόλου έκπληξη αυτή η είδηση; Τι πάρε δώσε έχει η Ουκρανία με το Ιράν; Πού είναι η Ουκρανία και πού το Ιράν…Σίγουρα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είπαν στον κύριο Ζελένσκι «χτύπα το Ιράν». Και εκείνος το χτυπά! Ανοίγουν ένα νέο μέτωπο κατά του Ιράν! Η Κασπία είναι μια θάλασσα που μοιράζεται ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν. Δεν ακούστηκε τίποτα από το Αζερμπαϊτζάν. Ούτε και από την Τουρκία…

Η δε Ρωσία χτύπησε με πυραύλους ένα πλοίο που ανήκει σε τουρκική εταιρεία και αναχώρησε από την Οδησσό. Έχασε τη ζωή του ένας ναύτης. Το πλοίο βούλιαξε. Και αυτό είναι μια ένδειξη της επιθυμίας να εξαπλωθούν σε μεγαλύτερες διαστάσεις οι θερμοί πόλεμοι. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά του Λιβάνου. Και από την άλλη συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα στη Γάζα. Τι συμβαίνει γύρω μας; Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε χώρες της περιοχής μας να φύγουν από αυτές τις χώρες. Υπάρχει, λέει, «μια σημαντική και πρωτοφανής κλιμάκωση της έντασης». Και πάνω από το κεφάλι μας εντάθηκαν οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες και οι παρεμβολές σημάτων. Προειδοποιεί την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αρακτσί: «Μην επιτρέψετε τη χρήση των βρετανικών βάσεων στο νησί εναντίον του Ιράν. Αλλιώς θα σας χτυπήσουμε»! Μπορείτε να διανοηθείτε ότι ρίχνονται πύραυλοι εδώ από το Ιράν;

Βλέποντας τη φωτιά που πιθανώς να πέσει πάνω στο κεφάλι μας, ο Γκουτέρες μας συμβούλευσε λέγοντας, «βρείτε λύση». Και αυτό είναι παράξενο. Αν βρούμε λύση, τι θα γίνει; Αυτό θα εμποδίσει τη φωτιά που θα πέσει στο κεφάλι μας; Ή μήπως νομίζει ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα αντιταχθούμε μαζί στις επιθέσεις που θα προέλθουν απ’ έξω; Πάνε εκείνες οι μέρες. Πάνε οι μέρες που θα πολεμούσαμε ώμο με ώμο στο ίδιο μέτωπο ενάντια στον εξωτερικό εχθρό. Μόνο κατά την περίοδο των Άγγλων το είδαμε αυτό. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τούρκοι και Έλληνες στον ίδιο στρατό. Στον αγγλικό στρατό! Ενάντια στη φασιστική Γερμανία! Υπήρχε κυπριακός στρατός και κατά την περίοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως σε αυτό τον στρατό δεν ήμασταν σε ετοιμότητα ενάντια στον εξωτερικό εχθρό, αλλά ο ένας εναντίον του άλλου.

Δεν είναι δυνατόν να μην ανησυχούμε για το μέλλον όταν κοιτάζουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Προκαλούν ανησυχία και όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό μας, όχι μόνο τα γεγονότα γύρω μας. Ιδού μια είδηση: Drones που απογειώθηκαν από τον βορρά πέταξαν, λέει, πάνω από μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε και ο Χριστοδουλίδης στη Δερύνεια! Γιατί; Για να προκαλέσουν φόβο; Τι θα γινόταν αν και ο νότος κάνει την ίδια πτήση πάνω από τον βορρά; Αν η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρήσει να απαντήσει σε τέτοιες προκλήσεις, σημαίνει πως θα γίνει χαλασμός κόσμου.

Συχνά γίνονται δηλώσεις από αξιωματούχους του τουρκικού στρατού. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασιάρ Γκιουλέρ λέει: «Ενημερώνουμε με σχολαστικότητα την κατάσταση της στρατιωτικής ετοιμότητάς μας για την ασφάλεια της ΤΔΒΚ». Ο διοικητής του Δυνάμεων Ασφαλείας, Ιλκέρ Γκιοργκιουλού λέει: «Οι δυνάμεις ασφαλείας και ο τουρκικός στρατός είναι η πιο ισχυρή εγγύηση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της ΤΔΒΚ». Σαν να είναι ετοιμασία για πόλεμο, όχι για ειρήνη. Αν μας ζώσει η φωτιά που υπάρχει στην περιοχή μας, είναι φανερό ότι θα φάμε και εμείς ο ένας τον άλλο εδώ! Ίσως γι’ αυτό ο Γκουτέρες είπε «υπάρχει επείγουσα ανάγκη για λύση». Τουλάχιστον για να μην μας πιάσει κατακομματιασμένους αυτή η φωτιά. Ξέρω και εγώ. Δεν βιαζόμαστε εμείς κύριε Γκουτέρες. Κάτσε πρώτα να πέσει η φωτιά στο κεφάλι μας και μετά το σκεφτόμαστε!