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Παραδίδεται ίσως και σήμερα το πόρισμα για τη φωτιά στο Καλό Χωριό - Στο επίκεντρο οι εντολές και οι ευθύνες

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

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Ακόμη και σήμερα ενδέχεται να παραδοθεί το πόρισμα από τον ταξίαρχο Σάββα Στεφάνου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στις 27 Ιουλίου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Εθνικής Φρουράς με τμήμα του αμερικανικού στρατού για καταστροφή πυρομαχικών

Π αραδίδεται –ίσως και σήμερα- το πόρισμα του ποινικού ανακριτή που διορίστηκε από το ΓΕΕΦ σε σχέση με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά από καταστροφή βλημάτων στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά τη χθεσινή ημέρα ο ταξίαρχος Σάββας Στεφάνου, που διεξήγαγε την έρευνα, έβαλε τις τελ...

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