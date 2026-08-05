Παραδίδεται ίσως και σήμερα το πόρισμα για τη φωτιά στο Καλό Χωριό - Στο επίκεντρο οι εντολές και οι ευθύνες

Π αραδίδεται –ίσως και σήμερα- το πόρισμα του ποινικού ανακριτή που διορίστηκε από το ΓΕΕΦ σε σχέση με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά από καταστροφή βλημάτων στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά τη χθεσινή ημέρα ο ταξίαρχος Σάββας Στεφάνου, που διεξήγαγε την έρευνα, έβαλε τις τελ...

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.