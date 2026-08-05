Λουκέτο για έναν χρόνο στον κατασκηνωτικό χώρο στα Πλατάνια: Έρχονται αλλαγές και στο νομικό πλαίσιο – Τι ισχύει για Σταυρό της Ψώκας και Καμπί

Στην αναστολή λειτουργίας του κατασκηνωτικού χώρου στα Πλατάνια προχωρεί το Τμήμα Δασών, όπως είναι γνωστό εδώ και μέρες, δρομολογώντας εκτεταμένα έργα αναβάθμισης και πυρασφάλειας, την ώρα που επιχειρεί να βάλει τάξη και στο θολό νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των κρατικών κατασκηνώσεων. Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, προχωρεί στη λεπτομερή χαρτογράφηση του νομικού χαρακτήρα των νέων κανονισμών, πτυχές των οποίων αναμένεται να τεθούν ενώπιον της Βουλής για συζήτηση και έγκριση το επόμενο διάστημα.

Η νέα ρύθμιση θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο κράτησης των θέσεων, τη διάρκεια παραμονής, τις υποχρεώσεις των κατασκηνωτών, τα μέτρα ασφάλειας και τα τέλη, με στόχο να τερματιστούν οι μόνιμες εγκαταστάσεις, οι αυθαίρετες επεκτάσεις και η οικειοποίηση τμημάτων των κατασκηνωτικών χώρων.

Τουλάχιστον έναν χρόνο κλειστά τα Πλατάνια

Ο κατασκηνωτικός χώρος στα Πλατάνια αναμένεται να παραμείνει κλειστός για τουλάχιστον έναν χρόνο από την έναρξη των έργων. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, οι παρεμβάσεις που απαιτούνται είναι εκτεταμένες και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τμηματικά όσο παραμένουν κατασκηνωτές, τροχόσπιτα και άλλες εγκαταστάσεις εντός της περιοχής.

Μιλώντας στον «Π», ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκος Κυριάκου, ανέφερε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε ο κατασκηνωτικός χώρος ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές, τόσο ως προς τον αριθμό και τις ανάγκες των επισκεπτών όσο και ως προς τα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

«Τα δεδομένα είναι διαφορετικά σήμερα. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στον χώρο, αλλά και τις γύρω δασικές περιοχές», σημείωσε.

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην απόφαση είναι ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

Όπως εξήγησε ο κ. Κυριάκου, στον κατασκηνωτικό χώρο έχει αναπτυχθεί βλάστηση η οποία γειτνιάζει άμεσα με το δάσος. Υπό τις σημερινές μετεωρολογικές συνθήκες, μια φωτιά θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη δασική πυρκαγιά.

«Δεν μπορούμε να έχουμε έναν χώρο αναψυχής ο οποίος να μη διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν καταγράφηκαν περιστατικά πυρκαγιών που αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, χωρίς αυτό να μειώνει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δίπλα στην περιοχή λειτουργεί παιδικός κατασκηνωτικός χώρος, ο οποίος φιλοξενεί περίπου 200 παιδιά, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους διακινούνται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.

«Δεν μπορούμε να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων εξαιτίας αυτοσχέδιων κατασκευών και μιας κατάστασης που σταδιακά μετέτρεψε τον χώρο σε καταυλισμό», είπε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών.

Τροχόσπιτα και αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το τελευταίο διάστημα είχε διαπιστωθεί σοβαρό πρόβλημα στον χώρο, καθώς πρόσωπα είχαν εγκαταστήσει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τροχόσπιτα και αντίσκηνα, ενώ είχαν σταθμεύσει και οχήματα, δημιουργώντας εικόνα μόνιμης εγκατάστασης.

Ο Γλαύκος Κυριάκου ανέφερε ότι, λόγω της απουσίας συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας, ορισμένοι χρήστες προχώρησαν σε επεκτάσεις τροχόσπιτων, αυτοσχέδιες κατασκευές, παρεμβάσεις στα συστήματα αποχέτευσης και διαμόρφωση ιδιωτικών χώρων.

«Τη στιγμή που δεν υπήρχαν κανόνες λειτουργίας, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Έγιναν επεκτάσεις, κατασκευές και οικειοποίηση χώρων», είπε.

Το Τμήμα Δασών άρχισε να αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές μετά την ολοκλήρωση της περσινής καλοκαιρινής περιόδου, ζητώντας από τους κατασκηνωτές να απομακρύνουν τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να αρχίσουν τα έργα.

Οι περισσότεροι, σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, έχουν ήδη συμμορφωθεί. Παραμένει, ωστόσο, μια μικρή ομάδα που αρνείται να αποχωρήσει, θεωρώντας ότι έχει κατοχυρώσει τον χώρο που χρησιμοποιούσε.

Οι είσοδοι του κατασκηνωτικού χώρου έχουν πλέον κλείσει και επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε όσους εισέρχονται για να απομακρύνουν τροχόσπιτα, αντίσκηνα ή άλλες κατασκευές.

Το Τμήμα Δασών τονίζει ότι, βάσει της δασικής νομοθεσίας, έχει το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση αντικειμένων, οχημάτων και παράνομων υποστατικών από κρατική δασική γη.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουν συνεργεία του Τμήματος, τα έξοδα μετακίνησης ή κατεδάφισης μπορούν να επιβληθούν στον ιδιοκτήτη.

«Ευελπιστούμε ότι και οι τελευταίοι που έχουν παραμείνει θα αποχωρήσουν και θα μετακινήσουν τις κατασκευές τους», ανέφερε ο κ. Κυριάκου.

Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητας.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία επαρκών χώρων υγιεινής για άνδρες, γυναίκες, παιδιά, βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, καθώς και κατάλληλων σημείων για πλύσιμο σκευών και ασφαλή υδροδότηση.

Παράλληλα, προβλέπεται η οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης, των θέσεων για αντίσκηνα και των σημείων στα οποία θα μπορούν να τοποθετούνται τροχόσπιτα.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, δεν μπορεί κάθε επισκέπτης να εισέρχεται σε μια περιοχή που γειτνιάζει με ζώνη Natura, να σταθμεύει όπου επιθυμεί ή να τοποθετεί οχήματα και κατασκευές περιμετρικά, αποκλείοντας ουσιαστικά τμήματα του κατασκηνωτικού χώρου.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί και η ισονομία μεταξύ των πολιτών, ώστε κανένας κατασκηνωτής να μην μπορεί να δεσμεύει μόνιμα μια θέση και να αποκλείει άλλους από τη χρήση της.

«Πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ώστε τον χώρο να μπορεί να τον απολαμβάνει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός πολιτών και οι οικογένειες να αισθάνονται ασφάλεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας», σημείωσε.

Νέοι κανονισμοί και αλλαγές μέσω Βουλής

Το Τμήμα Δασών βρίσκεται σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για την ετοιμασία και έγκριση των κανονισμών λειτουργίας των κατασκηνωτικών χώρων.

Ορισμένες πρόνοιες ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν από τη Βουλή, ενώ εξετάζονται οι νομοτεχνικές αλλαγές που απαιτούνται, ώστε το νέο καθεστώς να είναι πλήρως νόμιμο και εφαρμόσιμο.

Οι κανονισμοί αναμένεται να καθορίζουν τον τρόπο κράτησης θέσεων, τη διάρκεια παραμονής, τις υποχρεώσεις των κατασκηνωτών, τα μέτρα ασφαλείας και το ύψος των τελών.

Ο κ. Κυριάκου ξεκαθάρισε ότι πρόθεση του Τμήματος δεν είναι να μετατραπεί ο χώρος σε ακριβή τουριστική εγκατάσταση.

«Ο στόχος μας δεν είναι να τον κάνουμε ξενοδοχείο. Πρέπει να παραμείνει μια πολύ προσιτή μορφή αναψυχής για τον κόσμο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ένας οργανωμένος κατασκηνωτικός χώρος έχει έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καθαριότητα και συντήρηση και, ως εκ τούτου, ένα μέρος του κόστους θα πρέπει να καλύπτεται μέσω χαμηλών τελών.

«Μιλούμε για πολύ μικρά ποσά», διευκρίνισε.

Κάλεσμα για αποχώρηση των κατασκηνωτών

Οι εργασίες δεν μπορούν να αρχίσουν πριν απομακρυνθούν όλοι οι κατασκηνωτές και οι κατασκευές από τον χώρο.

Μετά την πλήρη εκκένωσή του θα ακολουθήσουν η προκήρυξη και κατακύρωση των προσφορών, η εγκατάσταση του εργοταξίου, η εκτέλεση των εργασιών και η παραλαβή των νέων εγκαταστάσεων.

Με βάση τον αρχικό υπολογισμό του Τμήματος Δασών, η διαδικασία θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν χρόνο από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα. «Όσο πιο σύντομα αποχωρήσουν και οι τελευταίοι κατασκηνωτές, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον χώρο και να τον παραδώσουμε ξανά στον κόσμο, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με τρόπο που να μπορούν να τον απολαμβάνουν όλοι», κατέληξε ο Γλαύκος Κυριάκου.

Τι ισχύει για Σταυρό της Ψώκας και Καμπί

Όσον αφορά τους άλλους δύο κατασκηνωτικούς χώρους που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Τμήματος Δασών, ο Σταυρός της Ψώκας παραμένει ανοικτός.

Ο κατασκηνωτικός χώρος στο Καμπί παραμένει κλειστός εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα και αναμένεται να επαναλειτουργήσει όταν εγκριθούν οι νέοι κανονισμοί λειτουργίας.

Παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι θα άνοιγε, αυτό δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό, καθώς στο ζήτημα εμπλέκονται διαφορετικές αρμόδιες υπηρεσίες.