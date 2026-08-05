Φυσικές καταστροφές και εφοδιαστική αλυσίδα

Το καλοκαίρι του 2026 μετατρέπεται σταδιακά σε ένα ακόμη σημείο αναφοράς για το πώς η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα αφηρημένο μελλοντικό ρίσκο, αλλά μια τρέχουσα μακροοικονομική μεταβλητή. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, γύρω από το Μπορντό και τη Ζιρόντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την εκκένωση περισσότερων από 200.000 πολιτών, ενώ στην Ισπανία οι φλόγες έχουν ήδη κάψει πάνω από 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης από την αρχή του έτους, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 44,7°C. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκούρ, περιέγραψε το πλήγμα στην περιφερειακή οικονομία ως κάτι που ήρθε «σαν βροντή». Πέρα από την ανθρωπιστική και περιβαλλοντική διάσταση, το φαινόμενο αυτό αποτελεί καλή αφορμή για μια πιο συστηματική οικονομική ανάλυση: πώς ακριβώς μια πυρκαγιά ή μια φυσική καταστροφή μεταδίδεται μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα και καταλήγει να επηρεάζει το ΑΕΠ, τις τιμές και την απασχόληση, όχι μόνο τοπικά αλλά και σε πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα.

Η πρώτη και πιο ορατή οικονομική συνέπεια μιας πυρκαγιάς είναι η άμεση διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων στη ζώνη κινδύνου. Στη Γαλλία, το γαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει καταγράψει ότι περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την αναστάτωση, ενώ αρχικά είχαν εκκενωθεί πάνω από 13.000 επιχειρήσεις μόνο στη Ζιρόντ. Το Υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι περίπου 130.000 εργαζόμενοι αδυνατούσαν να μεταβούν στην εργασία τους λόγω των πυρκαγιών. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα «χαμένων ημερών εργασίας». Πρόκειται για διακοπή, σε πραγματικό χρόνο, των ροών παραγωγής, μεταφοράς και παράδοσης αγαθών, με άμεσο αντίκτυπο στις συμβατικές υποχρεώσεις παράδοσης (delivery schedules), οι οποίες συχνά συνοδεύονται από ρήτρες καθυστέρησης.

Πρώτον, στο επίπεδο της φυσικής υποδομής. Δρόμοι που κλείνουν, σιδηροδρομικές γραμμές που διακόπτονται, αερολιμένες που περιορίζουν τις πτήσεις λόγω καπνού και μειωμένης ορατότητας. Αυτό δημιουργεί σημεία συμφόρησης (bottlenecks), τα οποία δεν επηρεάζουν μόνο την πληγείσα περιοχή αλλά και τα δρομολόγια που διέρχονται από αυτήν.

Δεύτερον, στο επίπεδο της εργατικής δύναμης. Όταν οι εργαζόμενοι εκκενώνουν τις κατοικίες τους ή δεν μπορούν να μετακινηθούν, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν απότομη μείωση της παραγωγικής τους ικανότητας, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιες οι εγκαταστάσεις τους έχουν υποστεί ζημιές.

Τρίτον, στο επίπεδο της ενέργειας. Πυρκαγιές κοντά σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή σε εγκαταστάσεις καυσίμων προκαλούν προληπτικές διακοπές τροφοδοσίας, οι οποίες, με τη σειρά τους, ακινητοποιούν βιομηχανικές μονάδες που εξαρτώνται από συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν επηρεάζονται όλοι οι κλάδοι εξίσου. Ο τουρισμός είναι συνήθως ο πρώτος και πιο εμφανώς πληττόμενος κλάδος, ιδίως όταν η καταστροφή συμπίπτει με την αιχμή της θερινής περιόδου. Στην περίπτωση της Γαλλίας, το Εμπορικό Επιμελητήριο Μπορντό-Ζιρόντ προειδοποίησε ότι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν έως και το 80% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρή οικονομική δυσχέρεια, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει χρόνος να αναπληρωθεί η χαμένη περίοδος μέσα στο ίδιο έτος. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για οικονομίες όπου ο τουρισμός λειτουργεί εποχικά και συγκεντρωμένα, κάτι που αφορά άμεσα και την Κύπρο, όπως θα αναλύσω παρακάτω.

Δεύτερος πληττόμενος κλάδος είναι η γεωργία και, ειδικότερα, η αμπελουργία της περιοχής του Μπορντό, μίας από τις πλέον εμβληματικές οινοπαραγωγικές ζώνες παγκοσμίως. Οι ανησυχίες δεν αφορούν μόνο τις άμεσες υλικές ζημιές σε αμπελώνες και εγκαταστάσεις, αλλά και το λεγόμενο «smoke taint», την επιμόλυνση των σταφυλιών από τον καπνό, η οποία μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ολόκληρης της σοδειάς ακόμη και σε αμπελώνες που δεν κάηκαν. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έμμεσης οικονομικής ζημιάς: το προϊόν παραμένει φυσικά ανέπαφο, αλλά χάνει την εμπορική του αξία λόγω ποιοτικής υποβάθμισης, με επιπτώσεις που θα αποτυπωθούν στις τιμές εξαγωγής τους επόμενους μήνες.

Τρίτος κλάδος είναι η ίδια η εφοδιαστική αλυσίδα ως υποδομή: λιμάνια, αποθήκες διανομής και κέντρα εφοδιασμού. Ακόμη και όταν αυτές οι υποδομές δεν καταστρέφονται, η ανάγκη ανακατεύθυνσης των δρομολογίων γύρω από τις πληγείσες περιοχές αυξάνει το κόστος μεταφοράς και τους χρόνους παράδοσης, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με μοντέλα «just-in-time» και διατηρούν χαμηλά αποθέματα ασφαλείας.

Ο ασφαλιστικός τομέας παίζει κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο απορροφάται τελικά το οικονομικό σοκ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε άμεσα με εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών στο Υπουργείο Οικονομικών, ακριβώς επειδή η ταχύτητα καταβολής των αποζημιώσεων καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, το πόσο γρήγορα θα επανέλθει η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Όταν οι αποζημιώσεις καθυστερούν, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, αντιμετωπίζουν κίνδυνο οριστικού κλεισίματος, ακόμη κι αν η υλική ζημιά ήταν περιορισμένη. Αυτό δημιουργεί ένα δεύτερο κύμα απωλειών θέσεων εργασίας, ανεξάρτητο από την ίδια την πυρκαγιά, το οποίο συχνά υποεκτιμάται στις πρώτες εκτιμήσεις του κόστους.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι φυσικές καταστροφές αυτού του μεγέθους επηρεάζουν την οικονομία μέσω τριών βασικών διαύλων. Ο πρώτος είναι ο πληθωρισμός τροφίμων και πρώτων υλών, καθώς η μείωση της προσφοράς συγκεκριμένων αγαθών (κρασί, οπωροκηπευτικά, ξυλεία) οδηγεί σε ανοδικές πιέσεις στις τιμές, ιδίως όταν η καταστροφή συμπίπτει με ήδη τεταμένες συνθήκες προσφοράς. Ο δεύτερος είναι η άμεση απώλεια ΑΕΠ στην πληγείσα περιφέρεια, μέσω της μείωσης του τουριστικού τζίρου, της γεωργικής παραγωγής και της βιομηχανικής δραστηριότητας. Ο τρίτος είναι το δημοσιονομικό κόστος: οι δαπάνες για την καταστολή της πυρκαγιάς, τις αποζημιώσεις και τη στήριξη επιχειρήσεων και υποδομών, οι οποίες επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ακριβώς τη στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται ήδη υπό δημοσιονομική πίεση.

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία αυτό το καλοκαίρι δεν αποτελούν ένα περιβαλλοντικό γεγονός με ανθρωπιστικές διαστάσεις, αποτελούν ταυτόχρονα ένα οικονομικό γεγονός με μετρήσιμες, πολυεπίπεδες συνέπειες, που εκτείνονται από την τοπική μικροοικονομία έως τις διεθνείς αγορές πρώτων υλών. Η εμπειρία αυτή επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει πάψει να είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά περιβαλλοντικούς φορείς και έχει μετατραπεί σε κεντρική παράμετρο του μακροοικονομικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού. Για οικονομίες όπως η κυπριακή, το συμπέρασμα είναι σαφές: η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προληπτική διαχείριση του κλιματικού κινδύνου δεν αποτελούν πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.