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Από κάνναβη και μετρητά μέχρι μαχαίρια είχαν στα αμάξια τους - Χειροπέδες σε δύο άτομα (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Οι Αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες ηλικίας 51 και 47 ετών στη Λευκωσία, έπειτα από ελέγχους που οδήγησαν στον εντοπισμό πέραν των δύο κιλών κάνναβης, μεγάλου χρηματικού ποσού και άλλων τεκμηρίων. Η Αστυνομία αναμένεται να ζητήσει την προσωποκράτησή τους.

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 51 και 47 ετών προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος συνελήφθη μετά από έλεγχο του οχήματός του σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης συνολικού μικτού βάρους 90 γραμμαρίων, καθώς και μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο δεύτερο όχημα που οδηγούσε ο 47χρονος. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν τρία μαχαίρια που κατέληγαν σε μυτερή άκρη, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 47χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 320 γραμμαρίων
  • Ένας σπαστήρας με ίχνη κάνναβης
  • Χρηματικό ποσό ύψους 10.800 ευρώ
  • Διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις

 

 

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ.

 

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