Από κάνναβη και μετρητά μέχρι μαχαίρια είχαν στα αμάξια τους - Χειροπέδες σε δύο άτομα (φώτος)

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 51 και 47 ετών προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος συνελήφθη μετά από έλεγχο του οχήματός του σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης συνολικού μικτού βάρους 90 γραμμαρίων, καθώς και μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο δεύτερο όχημα που οδηγούσε ο 47χρονος. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν τρία μαχαίρια που κατέληγαν σε μυτερή άκρη, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 47χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 320 γραμμαρίων

Ένας σπαστήρας με ίχνη κάνναβης

Χρηματικό ποσό ύψους 10.800 ευρώ

Διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις

Εντοπισμός πέραν των δύο κιλών κάνναβης στη Λευκωσία. Συνελήφθησαν 51χρονος και 47χρονος. https://t.co/1C7yr776qM pic.twitter.com/jEoDYds0B4 — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) August 5, 2026

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ.