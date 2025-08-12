Α}πό προχθές η πρωτεύουσα σιγά-σιγά εκκενώνεται. Οι εναπομείναντες κυκλοφορούν βαριεστημένοι μέσα στην πνιγηρή ατμόσφαιρα με τον κλιματισμό να τους σώζει τις αναπνοές, καθώς αναμένουν στα φανάρια της τροχαίας.

Μένω σε πάροδο της Μακαρίου και τολμώ να βγάζω τον σκύλο περίπατο μετά τις εφτά το απόγευμα. Τη λυπάμαι που αγκομαχά στο ζεστό ήδη πεζοδρόμιο. Νιώθω όμως και ενοχές να την περιορίζω στο διαμέρισμα όπου με τη βοήθεια της εφεύρεσης του Carier πριν από έναν και πλέον αιώνα έχουμε την απαραίτητη δροσιά στους χώρους διαμονής μας…

Χρωστάμε τη ζωή μας στον κύριο Carier… Κι ενώ όλοι πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κλιματισμό αδιαφορούμε για τον πρώτο κατασκευαστή και εφευρέτη του.

Αν ήμουν δήμαρχος σε οποιανδήποτε πόλη, θα του έδινα σε λεωφόρο το όνομά του! Ξέρετε πόσοι είναι σε οδούς και λεωφόρους και δεν μας έχουν προσφέρει το παραμικρό; Για να μην πω το ανάποδο, πόσοι «δοξάζονται» σε πινακίδες και οδούς και το μόνο που έχουν προσφέρει είναι διχασμό και καταστροφή; Ας μην πούμε ονόματα δεν χρειάζεται. Οι μεσήλικες ξέρουν…

«Σε ποιο χρωστάμε όμως την ευημερία μας σε ό,τι αφορά το θερμοκρασιακό»; Ας του κάνουμε μια μικρή αναφορά και να ψελλίσουμε ένα ευχαριστώ που η τόλμη και η φαντασία του μάς κρατά όρθιους στις ψημένες πόλεις και τα πνιγηρά διαμερίσματα…Στα ιατρεία και νοσοκομεία, σε χώρους αναμονής και ψυχαγωγίας. Σκεφτείτε τα πιο πάνω να σταματούσαν να λειτουργούν για 24 ώρες. Χάος και θάνατος… Λοιπόν, το 1902 εφευρέθηκε το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρικό κλιματιστικό από τον Willis Haviland Carrier στο Syracuse, της Νέας Υόρκης. Σχεδιασμένη για να βελτιώνει τη διαδικασία ελέγχου παραγωγής σε ένα εργοστάσιο εκτύπωσης, η εφεύρεση αυτή δεν ρύθμιζε μόνο τη θερμοκρασία αλλά και την υγρασία. O Γουίλις Κάριερ Μπίφσας (Willis Haviland Carrier Bifsas, 1876-1950) ήταν Αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης και επιχειρηματίας, ευρύτερα γνωστός για την πρωτοποριακή εφεύρεση του κλιματισμού.

Ο Κάριερ εφηύρε την πρώτη ηλεκτρική μονάδα κλιματισμού το 1902 και το 1915 ίδρυσε την εταιρεία Carrier Corporation η οποία, πρώτη τότε, ξεκίνησε να ειδικεύεται στην παραγωγή και την τοποθέτηση συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Εξαιτίας αυτής της καινοτομίας του, γνώρισε στη ζωή του μεγάλη επιχειρηματική επιτυχία και οικονομική ευμάρεια. Ο μηχανικός και επιχειρηματίας Γουίλις Κάριερ, με τις βασικές θεωρίες του κλιματισμού που διατύπωσε, θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος που ανέπτυξε -σε παραγωγική κλίμακα- τον σύγχρονο κλιματισμό (air conditioning).

* Αυτά τα λίγα… Τη στιγμή που θα ανάβετε το κλιματιστικό σας κάντε έναν αναστοχασμό ευγνωμοσύνης στον άνθρωπο που βλέπετε στη φωτογραφία…