Υπ. Γεωργίας: Αναμένεται τριπλασιασμός των προστίμων από περιβαλλοντικούς ελέγχους

Τα πρόστιμα που προκύπτουν μετά από περιβαλλοντικούς ελέγχους αναμένεται ότι θα τριπλασιαστούν το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είπε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Σε συνέντευξή της στον «Φιλελεύθερο» την Κυριακή η Υπουργός ανέφερε ότι ο Τομέας Περιβαλλοντικών Ελέγχων στελεχώθηκε με 15 άτομα. «Από τον Ιανουάριο 2025 μέχρι τον Ιούλιο 2025 εκδόθηκαν 137 εξώδικες ρυθμίσεις, συνολικού ύψους €325.000. Συγκριτικά, κατά το 2023, σε ολόκληρο το έτος είχαν εκδοθεί 85 πρόστιμα, ύψους περίπου €100.000. Μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται ότι τα εξώδικα και το συνολικό ποσό θα ανέλθουν σε επίπεδα πέραν του τριπλάσιου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που αναδεικνύει πρόοδο», δήλωσε.

Στη συνέντευξή της, η Υπουργός μίλησε για τη συνολική στρατηγική εκσυγχρονισμού του Τμήματος Περιβάλλοντος, την απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, την ενίσχυση των ελέγχων και τη μάχη κατά της παράνομης απόρριψης αποβλήτων.

«Το περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως αρμόδιος φορέας, οφείλει να είναι στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων. «Η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος δεν επιτυγχάνεται αυτόματα. Προϋποθέτει διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, γρήγορη ανταπόκριση, συνεργασία και συντονισμό με όλους τους εταίρους. Κυρίως, όμως, απαιτεί αξιοποίηση καλών πρακτικών άλλων χωρών και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα», είπε.

Υπογράμμισε ότι η προσπάθεια είναι ο τομέας του περιβάλλοντος να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές. «Αυτός είναι και ο λόγος που το Τμήμα Περιβάλλοντος χρειάζεται να εκσυγχρονίζεται διαρκώς», επεσήμανε η κ. Παναγιώτου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι με οδηγίες της ολοκληρώθηκε σειρά επαφών με αντίστοιχα τμήματα άλλων χωρών, συγκεντρώνοντας καλές πρακτικές και λύσεις για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. «Προχωρήσαμε σε εκσυγχρονισμό και απλοποίηση των διαδικασιών εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι πιο γρήγορες και ποιοτικότερες αξιολογήσεις, με λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη και τον επενδυτή.

Η Μαρία Παναγιώτου είπε ότι το Τμήμα προχώρησε στην κωδικοποίηση των βασικών περιβαλλοντικών όρων για κάθε είδος ανάπτυξης. Δημιουργήθηκε μια σειρά από πρότυπους όρους, ώστε τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και οι αιτητές να έχουν μια συνεπή και σταθερή προσέγγιση, χωρίς ασάφειες. Επίσης, παρασχέθηκε εκπαίδευση στους λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, για ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μελετών με έμφαση στις σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους ανά έργο, ανέφερε.

Επίσης, αναθεωρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι ώστε οι γνωμοδοτήσεις να είναι πιο ουσιαστικές και να βασίζονται στα νέα δεδομένα. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πρόσθεσε, όπου, μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους. Η Υπουργός ανέφερε ότι με τις αλλαγές αυτές, ο χρόνος αξιολόγησης αναμένεται να μειωθεί σε 3 με 6 μήνες.

«Το Τμήμα Περιβάλλοντος αναβαθμίζει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, μέσα από συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, από τη θεσμοθέτηση μνημονίων με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, μέχρι την εκπαίδευση περισσότερων από 150 τοπικών επιθεωρητών παγκύπρια. Παράλληλα, οργανώνονται εκστρατείες με άλλα Τμήματα της Δημοκρατίας και ενσωματώνονται συνεχώς νέες τεχνολογίες για πιο σύγχρονους, συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους», πρόσθεσε.

Είπε, ακόμα, ότι για έργα που βρίσκονται εντός ή ενδέχεται να επηρεάσουν περιοχές του Δικτύου Natura 2000, έχει προωθηθεί τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να υπάρχει υποχρεωτικός περιβαλλοντικός επιθεωρητής κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, για την πλήρη τήρηση των όρων της περιβαλλοντικής αρχής.

Ακόμα, σημείωσε ότι μέχρι τις αρχές του 2026 θα λειτουργούν συνολικά 50 Πράσινα Περίπτερα σε ολόκληρη την Κύπρο. «Η δημιουργία των Πράσινων Περιπτέρων αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις μας για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δεδομένου ότι θα ενδυναμώσει τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στις ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες της Κύπρου», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, η λειτουργία τους θα συνδράμει στη συλλογή μέχρι και 11.850 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο των 237 τόνων ανά περίπτερο. «Αυτό συνεπάγεται ουσιαστική ενίσχυση της επίτευξης των ευρωπαϊκών μας στόχων», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ