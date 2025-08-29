Μίζες στις συμβάσεις για το Βασιλικό ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Εδώ και μερικούς μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutor's Office) ερευνά πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς που είχαν εμπλοκή στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Η έρευνα αφορά ενδεχόμενη απάτη, κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και διαφθορά κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και της διαχείρισης του έργου, το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €101 εκατ. από ευρωπαϊκoύς φορείς.

Ο επίμαχος διαγωνισμός για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση (EPCOMA) τού υπό αναφορά έργου προκηρύχθηκε στις 5/10/2018 με συνολική εκτιμώμενη αξία ύψους €500 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Μέχρι και σήμερα το έργο παραμένει ημιτελές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητήθηκε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών καθώς οι ανακριτές της υπόθεσης ψάχνουν για μίζες!

Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την έκθεση που δημοσιοποίησε στις 19/1/2024 η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε τα εξής, που αποτελούν σήμερα αντικείμενο διερεύνησης:

Σοβαρές παραβιάσεις της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, οι οποίες είτε είχαν γίνει από τον προσφοροδότη και η ΕΤΥΦΑ τις αποδέχθηκε, είτε είχαν γίνει από την ίδια την ΕΤΥΦΑ. Παρά τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι αυτές θα έπρεπε αναπόφευκτα να οδηγήσουν σε αποκλεισμό της κοινοπραξίας, που ήταν και ο μοναδικός «έγκυρος» προσφοροδότης, η ΕΤΥΦΑ αποφάσισε να προχωρήσει σε ανάθεση της σύμβασης στην «επιτυχούσα» κοινοπραξία εξαιρουμένου ενός εκ των βασικών συνιστώντων μελών της, επικαλούμενη την κατεπείγουσα φύση του έργου. Προέκυψαν και άλλα σοβαρά ευρήματα τα οποία ενδεχομένως να ενέχουν πειθαρχικές/ποινικές ευθύνες, μεταξύ των οποίων, παρατυπίες εκ μέρους της ΕΤΥΦΑ στις διαδικασίες έγκρισης των εντύπων εκτελεσθείσας εργασίας και των αντίστοιχων τιμολογίων/πιστοποιητικών πληρωμής, καθώς και παρατυπίες στις διαδικασίες έγκρισης των υπεργολάβων του έργου.

Πλήρωνε κορόιδο...

Το τερματικό υποδοχής φυσικού αερίου στο Βασιλικό χαρακτηρίστηκε ως η πιο κρίσιμη ενεργειακή υποδομή στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Και όχι τυχαία καθώς με τη λειτουργία του θα μειωθούν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, θα μειωθούν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που καταβάλλουμε σε ρύπους και παράλληλα θα ενισχυθεί η ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια.

Στο ερώτημα πότε, τελικά, θα ολοκληρωθεί το έργο στο Βασιλικό, δεν έχει απάντηση ούτε ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου. Κι ενώ φέρει ευθύνη για το φιάσκο που εξελίσσεται στο Βασιλικό, η στάση του θυμίζει περισσότερο… τρία πουλάκια κάθονται.

Η έλευση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή απομακρύνεται χρονικά εφόσον τα έκαναν μαντάρα με το έργο στο Βασιλικό, διατηρώντας έτσι την κυπριακή οικονομία σε καθεστώς ενεργειακής αβεβαιότητας, με προβλήματα στην επάρκεια και τον Κύπριο καταναλωτή αιχμάλωτο στο υψηλό ενεργειακό κόστος.

Εν ολίγοις, οι πολίτες πληρώνουν μέσω των λογαριασμών της ΑΗΚ το τίμημα της ανεπάρκειας των εκάστοτε κυβερνήσεων και της κακοδιαχείρισης που καταγγέλλεται γύρω από το έργο.

