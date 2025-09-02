Ανοικτή επιστολή στον Βασίλη Σπανούλη…

Βασίλειε Σπανούλη, σε χαιρετώ! Αυτό που έκανες πριν τον αγώνα της Κύπρου με την Ελλάδα στο ευρωμπάσκετ δεν ήταν ούτε σωστό ούτε πρέπον… Μπορεί να δήλωσες ότι πολύ χάρηκες που έζησες τη στιγμή του κοινού εθνικού ύμνου, αλλά αυτό για το οποίο θα ακούσεις το παράπονο δεν σου περνά από το μυαλό. Όπως δεν σου πέρασε πριν πάρεις και την απόφαση.

Πήρα μια επιστολή προς εσένα από μερικά παιδιά, κυρίως εφήβους. Τέσσερα τον αριθμό. Τρία κορίτσια και ένα αγόρι…

Εβδομάδες τώρα διαφημίζεται με κάθε τρόπο η διεξαγωγή του Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό. Το μεγάλο σου αστέρι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, πρώτη μούρη παντού. Άξιος! Πανάξιος!

Ξέρεις πόσα παιδιά, έφηβοι κυρίως, ενθουσιάστηκαν με την άφιξη στην Κύπρο του Γιάννη; Φαντάζομαι πως μπορείς να υπολογίσεις. Κι όχι μόνο παιδιά αλλά κι έφηβοι και ενήλικες που θαυμάζουν το φαινόμενο του Γιάννη. Και να που ένα όνειρο μπορούσε να γίνει πραγματικότητα!

Έφτιαξαν παρέες, ομάδες για να έρθουν να τον δουν από κοντά… Κι εσύ τους έκοψες τα πόδια! Τον άφησες εκτός παιγνιδιού! Ούτε για πέντε λεπτά δεν του έδωσες την ευκαιρία να μπει στο γήπεδο και να τον χαρούν οι νέοι της Κύπρου…

Σου γράφουν λοιπόν τα τέσσερα παιδιά: «Αγαπητέ κόουτς της Εθνικής Ελλάδας. Για πολλές εβδομάδες ονειρευόμασταν να δούμε το είδωλό μας στον αγωνιστικό χώρο της μικρής μας πατρίδας. Δεν μας έκανες τη χάρη όμως. Τον άφησες έξω για να τον προστατέψεις για το επόμενό σου παιγνίδι… Μα από ποιον κινδύνευε ο παίκτης σου; Από τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές που θα ήταν τιμή και για τους ίδιους να αγωνιστούν μαζί του; Πέντε λεπτά διά δύο ήταν αρκετά για μας. Είναι ίνδαλμα για εκατομμύρια φιλάθλους. Ελπίζουμε ή μάλλον ξέρουμε τι θα ένιωθες αν ήσουν στη θέση μας. 2,5 λεπτά στην αρχή και στο τέλος άλλα τόσα. Θα μας ήταν αρκετά. Και πληρώσαμε και σταθήκαμε στην ουρά ώσπου οι γονείς μας μάς ειδοποίησαν ότι τον έκοψες από την ομάδα. Κρίμα, κ. Σπανούλη… Είχαμε άλλη εικόνα για σένα… Κρίμα!»

Δεν έχουν άδικο τα τέσσερα παιδιά, όπως και εκατοντάδες άλλα, που έτρεξαν να βρουν θέση για να δουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο νησί τους. Δεν φαντάζομαι να ξαναβρούν τέτοια ευκαιρία!

Χαλάλι όμως, ή ομάδα να πάει καλά, κι εσύ να πετύχεις όλους τους στόχους σου. Σου γράψαμε τις πιο πάνω γραμμές αμέσως μετά που μας νίκησες. Εύκολη νίκη. Οι Κύπριοι παίκτες μας ζωγράφισαν στο δέρμα τους τα εμβλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου! Το δαχτυλάκι του Αντετοκούμπο θα πατούσαν;

Αυτά και καλή συνέχεια! Ειλικρινά, είμαστε μαζί σου!