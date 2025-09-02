Συγκλίσεις ΚΕΒΕ, ΟΕΒ με Έφορο Φορολογίας για μεταρρύθμιση

Συγκλίσεις με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη στα νομοσχέδια που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση, διαπιστώνουν ΚΕΒΕ και ΟΕΒ στο πλαίσιο συναντήσεων που είχαν με τον ίδιο τον έφορο.

Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο γγ του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης δήλωσε ότι «είχαμε πρόσφατα μια εποικοδομητική συνάντηση με τον έφορο φορολογίας», σημειώνοντας ότι «είχαμε κάποιες ανησυχίες τις οποίες καταθέσαμε αλλά και κάποιες εισηγήσεις».

«Σίγουρα μας ανησυχεί πρώτα και πάνω απ' όλα ο χρόνος που θα γίνει αλλά και συγκεκριμένες παράμετροι που αφορούν τα προτεινόμενα νομοσχέδια τα οποία ενισχύουν την φοροεισπραξιμότητα της κυβέρνησης και την πάταξη της φοροδιαφυγής που είναι κάτι που και εμείς θέλουμε γιατί δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις».

«Εμείς εκπροσωπούμε το καλώς νοούμενο επιχειρείν οπότε θέλουμε στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε να μειωθούν ή και να εξαφανιστούν εάν είναι ποτέ δυνατό μέσω και της φορολογικής μεταρρύθμισης», σημείωσε.

Μία από τις ανησυχίες του επιμελητηρίου, είναι οι πρόνοιες για υπερεξουσίες του εφόρου, κάτι που έθεσαν ενώπιον του ίδιου του εφόρου και της ομάδας του σημειώνοντας ότι «δεν ήταν δογματικοί, ήθελαν να μας ακούσουν, μας άκουσαν, θεωρώ ότι συμφωνήσαμε σε αρκετά σημεία».

«Σε αυτό το κομμάτι, θέλουμε να μπουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, μια συγκεκριμένη οδός για να επιτυγχάνεται καλό αποτέλεσμα από το κάθε νομοσχέδιο που προτείνεται τουλάχιστον σε ότι αφορά τη φοροαποφυγή και φοροεσπραξιμότητα.

«Νομίζω τα δέχθηκε με μεγάλη ικανοποίηση ο έφορος, ήταν πολύ θετικός. Είναι καλύτερα και για τον ίδιο να μην υπάρχει στοχοποίηση, προσωποποίηση σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, τότε να μπορεί να κάνει και αυτός τη δουλειά του, ασχέτως εάν ο έφορος είναι ο κ. Μαρκίδης, ή κάποιος άλλος», σημείωσε.

Κοινή άποψη ΟΕΒ σε «αρκετά σημεία»

Παράλληλα, κοινή άποψη με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη σε «αρκετά σημεία» ως το τι πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στα πλαίσια του νομοσχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, διαπιστώνει και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), όπως δήλωσε ο Πρόεδρός της Γιώργος Παντελίδης, ύστερα από χθεσινή δίωρη συνάντηση των δύο πλευρών.

«Σε διάφορα σημεία εντοπίσαμε συγκλίσεις και οφείλω να αναγνωρίσω ότι οι αποκλίσεις από την επιχειρηματική κοινότητα, σε σχέση με τις προθέσεις της αρμόδιας αρχής είναι ελάχιστες», ανέφερε σημειώνοντας ότι «με τις διευκρινίσεις που έχουμε πάρει σήμερα και τις απαντήσεις από τον Έφορο Φορολογίας, επανατοποθετηθήκαμε στη σωστή κατεύθυνση της φορολογικής μεταρρύθμισης».

Σε δηλώσεις μετά από τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΟΕΒ, ο κ. Παντελίδης δήλωσε ότι η ΟΕΒ αναγνώρισε ότι αυτά που είχαν ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο, αλλά ταυτόχρονα αναγνώρισε «και κάποιους προβληματισμούς, οι οποίοι δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν τη φιλοσοφία, αλλά και τους στόχους που έχει θέσει αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση».

«Οφείλω να πω ότι ο Έφορος Φορολογίας μας άκουσε με πολλή προσοχή και έχουμε δουλέψει σε ένα προσχέδιο», το οποίο είχε καταθέσει η ΟΕΒ, καταθέτοντας ξεκάθαρα προβληματισμούς και ανησυχίες, αλλά ταυτόχρονα και εισηγήσεις, πρόσθεσε.

«Ανέφερε ότι ο Έφορος Φορολογίας με την ομάδα του ήρθε σήμερα «με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία αλλά και προτάσεις, οι οποίες εκτιμούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση».

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι αναμένουν από τον Έφορο Φορολογίας να ακούσει όλους τους εταίρους, να διαμορφώσει άποψη με το αντίστοιχο Υπουργείο Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομικών και «να κατατεθεί στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα συμβάλει στους στόχους που έχουμε θέσει όλοι για τη φορολογική μεταρρύθμιση και κυρίως στην ανάπτυξη της οικονομίας μας και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας».

«Οφείλω να υπογραμμίσω ότι στα πλείστα σημεία υπήρχε ταύτιση απόψεων με τον Έφορο σε σχέση με το στόχο που επιδιώκει το συγκεκριμένο άρθρο και «δεύτερο και πιο σημαντικό στη λύση που πιθανόν να συμβάλλει» στην αποφυγή του προβληματισμού της επιχειρηματικής κοινότητας στον χρόνο εφαρμογής της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης και σε πρόνοιες, οι οποίες «ανησυχούν τους επιχειρηματίες» που δημιουργούσαν τη δυνατότητα του Τμήματος Φορολογίας να εξασκεί διακριτική ευχέρεια, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος επιδιώκει ξεκάθαρες πρόνοιες στο νόμο πλαίσιο.

Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του ύψους του φορολογικού συντελεστή, ο κ. Παντελίδης είπε ότι υπήρξε «μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον Έφορο Φορολογίας και χρειάζεται μία επαναδιατύπωση για να είναι πιο ξεκάθαρο».

Είπε ακόμη ότι σε μία οικονομία αυτό που απαιτούν οι επιχειρηματίες είναι οικονομική σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα και φορολογική σταθερότητα.

«Εκτιμούμε ότι με τις ανακοινώσεις και τις διευκρινίσεις που είχαμε σήμερα από τον Έφορο Φορολογία ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση», υπογράμμισε.