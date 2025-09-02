Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Eurostat: Μόνο στην Κύπρο αποπληθωρισμός τον Αύγουστο

Η Κύπρος κατέγραψε αποπληθωρισμό τον Αύγουστο του 2025, με τις τιμές καταναλωτή να μειώνονται κατά 0,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Είναι η μόνη χώρα στην οποία παρατηρείται μείωση των τιμών.

Τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός στην Κύπρο ανήλθε σε μόλις 0,1% ενώ τον Αύγουστο του 2024 στο 2,2%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τον Αύγουστο του 2025, από 2,0% τον Ιούλιο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (3,2%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες (3,1%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -2,4% τον Ιούλιο).

