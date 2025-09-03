Όταν οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι

Κανένας δεν θα είχε πρόβλημα αν οι πλούσιοι γίνονταν πλουσιότεροι. Το πρόβλημα έγκειται στη μονόπλευρη μετακίνηση πλούτου. Αν οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, τότε ξεκινά μια τραγική διελκυστίνδα. Η οικονομική κρίση προκαλεί κοινωνική κρίση και βεβαίως ακολουθεί πολιτική κρίση που οδηγεί στην αποδυνάμωση του δημοκρατικού συστήματος. Εν ολίγοις, οι κοινωνικές ανισότητες προκαλούν τεράστιες πολιτικές αναταράξεις τις οποίες παραλουθούμε και στην ΕΕ διά της ανόδου ακροδεξιών και άλλων δυνάμεων που ρέπουν προς τον φασισμό.

Με βάση στοιχεία της ιστοσελίδας BestBrokers, η οποία συγκέντρωσε δεδομένα από την ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων World Inequality Database που καλύπτει 217 χώρες, η ανισότητα πλούτου όλο και περισσότερο μεγαλώνει σε όλο τον πλανήτη.

Στην έκθεση με θέμα «ανισότητα πλούτου» που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι αναλυτές διαπίστωσαν ότι στην Κίνα το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού της έχει βιώσει την πιο δραματική αύξηση στη συγκέντρωση πλούτου. Το μερίδιο στον συνολικό πλούτο της χώρας αυξήθηκε από 48,3% το 2000 σε 68% το 2023, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων. Στη Νότια Αφρική παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, με το πλουσιότερο 10% να κατέχει περίπου το 85,8% του συνολικού πλούτου της χώρας.

Πού βρίσκεται η Κύπρος; Με βάση πάντα την έκθεση, η Κύπρος κατέγραψε μία απότομη αύξηση στη συγκέντρωση πλούτου στην Ευρώπη, με το μερίδιο του εθνικού πλούτου που κατείχε το 10% των εισοδηματιών να αυξάνεται κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή από 50,7% το 2000 ανήλθε σε 66,7% το 2023. Όπως καταγράφεται στην έκθεση, «μεταξύ 2007 και 2020 το ΚΕΠ προσέλκυσε πλούσιους ξένους επενδυτές και αύξησε τις τιμές των ακινήτων».

Με λίγα λόγια, το 10% του πληθυσμού που ζει στην Κύπρο ελέγχει το 67% του πλούτου της χώρας, ενώ το 90% των κατοίκων της χώρας ελέγχει το 33% του πλούτου.

Τα νούμερα αυτά παραπέμπουν σε τεράστιες ανισότητες, καταδεικνύουν την ταχεία συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και προϊδεάζουν σε μια πολιτική κρίση η οποία θα πλήξει πρωτίστως τα κόμματα του δημοκρατικού άξονα.