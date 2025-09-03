Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Δυο ιησουίτες καταδικάστηκαν για συγκάλυψη σεξουαλικών ενεργειών ιερέα

Κάλυπταν τις αποτρόπαιες πράξεις ενός ιερέα που παραδέχτηκε πως κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες παιδιά πριν από περίπου 40 χρόνια

Δυο ηλικιωμένοι Ισπανοί ιησουίτες καταδικάστηκαν χθες Τρίτη από βολιβιανό δικαστήριο να εκτίσουν ποινή φυλάκισης ενός έτους ο καθένας για τη συγκάλυψη των πράξεων ιερωμένου ο οποίος ομολόγησε πως κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες παιδιά πριν από περίπου 40 χρόνια, ανακοίνωσε σύλλογος των θυμάτων.

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ προσήχθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης το 2023, από πρώην μαθητές κολλεγίου στην Κοτσαμπάμπα (κεντρικά), όπου ο ιερέας Αλφόνσο Πεδράχας, επίσης Ισπανός υπήκοος, ήταν εκπαιδευτικός και πνευματικός ταγός.

Πριν από τον θάνατό του το 2009, ο ιερωμένος κατέγραψε λεπτομερώς σε ημερολόγιο που κράταγε πως κακοποίησε σεξουαλικά 80 και πλέον παιδιά και εφήβους τα χρόνια του 1970 και του 1980. Το περιεχόμενο του ημερολογίου έφερε στο φως η ισπανική εφημερίδα El País τον Απρίλιο του 2023.

Στο ημερολόγιο ο Αλφόνσο Πεδράχας παραδεχόταν πως «έκανε κακό σε πολλούς» και προστατεύθηκε από ανωτέρους του στην εκκλησιαστική ιεραρχία.

«Σήμερα είναι ιστορική μέρα για το κολέγιο Juan XXIII και για τη χώρα», είπε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πέδρο Λίμα, πρώην ιησουίτης, ανάμεσα στους προσφεύγοντες.

Οι δυο ιησουίτες ήταν επικεφαλής της Societas Jesu («Εταιρείας του Ιησού») στην Κοτσαμπάμπα. Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι παρότι ήταν εν γνώσει της τέλεσης αξιόποινων πράξεων, δεν ενημέρωσαν τις αρχές.

Ο Αλφόνσο Πεδράχας έφθασε στη Βολιβία το 1970. Πέθανε από καρκίνο στα 66 του χρόνια, χωρίς να δικαστεί ποτέ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

