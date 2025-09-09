Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Στήλες

Η Προοπτική ενός αγωγού μεταφοράς ρεύματος

ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΙΤΗ

Header Image

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2025 και να επιταχυνθεί σε 1,5% το 2026. Βάσει τέτοιων ρυθμών ανάπτυξης, με μια σταθερή αύξηση της ζήτησης του 1,5% κατά μέσο όρο ετησίως προκύπτει περίπου 16% συνολική αύξηση την επόμενη δεκαετία.

Στην Κύπρο η ζήτηση αναμένεται επίσης να είναι αυξητική. Εάν οι τάσεις του παρελθόντος συνεχιστούν, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο αναμένεται να τριπλασιαστεί σε διάστημα 20–25 ετών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Cyprus Institute. Μέσα από μια απλούστερη αναγωγή, αυτός ο ρυθμός αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση περίπου 4–6% ετησίως. Μιλούμε -παρότι σενάριο- για ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ζήτησης, το οποίο παραπέμπει σε σοβαρό προγραμματισμό για τη χώρα μας.  

Η πρόβλεψη για την Ευρώπη είναι ότι, λόγω αυξανόμενης ζήτησης και για να αποφευχθεί ενεργειακή κρίση έως το 2029, απαιτείται επένδυση περίπου €3 τρισ. τα επόμενα 10 χρόνια. Την ίδια ώρα, οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αναβαθμιστούν. Αν η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, θέτοντας μεγάλη πίεση στο δίκτυο, θα απαιτηθούν εκατοντάδες δις επενδύσεων (υπολογισμοί ανεβάζουν το ποσό στα 600 δις) για τον εκσυγχρονισμό του.

Η Κύπρος σήμερα στηρίζει την ηλεκτροδότησή της στα πεπαλαιωμένα εργαστάσια της ΑΗΚ και σε μια σειρά φωτοβολταϊκών πάρκων που έχουν αναπτύξει ιδιώτες. Και οι δύο αυτοί πάροχοι δεν έχουν βοηθήσει στη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Με αποτέλεσμα η Κύπρος σήμερα να είναι η χώρα της ΕΕ με το ακριβότερο ρεύμα στους καταναλωτές της.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζεται ακόμα περισσότερο πλουραλισμό στην παραγωγή ρεύματος. Η περίπτωση του ενεργειακού «διαδρόμου» Ασίας–Ευρώπης, με σημαντικά γεωπολιτικά οφέλη, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί, ειδικά αν υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Τον χρειαζόμαστε επίσης γιατί οι ανάγκες της ίδιας της Κύπρου σε ηλεκτρισμό μεγαλώνουν. Τον χρειαζόμαστε γιατί ο ανταγωνισμός φέρνει μείωση των τιμών αλλά και γιατί θα συμβάλει στη μείωση των  εκπομπών CO₂ για τους οποίους η χώρα μας πληρώνει γύρω στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως ως πρόστιμο στην ΕΕ. 

Tags

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited