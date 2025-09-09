Η Προοπτική ενός αγωγού μεταφοράς ρεύματος

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2025 και να επιταχυνθεί σε 1,5% το 2026. Βάσει τέτοιων ρυθμών ανάπτυξης, με μια σταθερή αύξηση της ζήτησης του 1,5% κατά μέσο όρο ετησίως προκύπτει περίπου 16% συνολική αύξηση την επόμενη δεκαετία.

Στην Κύπρο η ζήτηση αναμένεται επίσης να είναι αυξητική. Εάν οι τάσεις του παρελθόντος συνεχιστούν, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο αναμένεται να τριπλασιαστεί σε διάστημα 20–25 ετών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Cyprus Institute. Μέσα από μια απλούστερη αναγωγή, αυτός ο ρυθμός αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση περίπου 4–6% ετησίως. Μιλούμε -παρότι σενάριο- για ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ζήτησης, το οποίο παραπέμπει σε σοβαρό προγραμματισμό για τη χώρα μας.

Η πρόβλεψη για την Ευρώπη είναι ότι, λόγω αυξανόμενης ζήτησης και για να αποφευχθεί ενεργειακή κρίση έως το 2029, απαιτείται επένδυση περίπου €3 τρισ. τα επόμενα 10 χρόνια. Την ίδια ώρα, οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αναβαθμιστούν. Αν η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, θέτοντας μεγάλη πίεση στο δίκτυο, θα απαιτηθούν εκατοντάδες δις επενδύσεων (υπολογισμοί ανεβάζουν το ποσό στα 600 δις) για τον εκσυγχρονισμό του.

Η Κύπρος σήμερα στηρίζει την ηλεκτροδότησή της στα πεπαλαιωμένα εργαστάσια της ΑΗΚ και σε μια σειρά φωτοβολταϊκών πάρκων που έχουν αναπτύξει ιδιώτες. Και οι δύο αυτοί πάροχοι δεν έχουν βοηθήσει στη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Με αποτέλεσμα η Κύπρος σήμερα να είναι η χώρα της ΕΕ με το ακριβότερο ρεύμα στους καταναλωτές της.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζεται ακόμα περισσότερο πλουραλισμό στην παραγωγή ρεύματος. Η περίπτωση του ενεργειακού «διαδρόμου» Ασίας–Ευρώπης, με σημαντικά γεωπολιτικά οφέλη, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί, ειδικά αν υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Τον χρειαζόμαστε επίσης γιατί οι ανάγκες της ίδιας της Κύπρου σε ηλεκτρισμό μεγαλώνουν. Τον χρειαζόμαστε γιατί ο ανταγωνισμός φέρνει μείωση των τιμών αλλά και γιατί θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO₂ για τους οποίους η χώρα μας πληρώνει γύρω στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως ως πρόστιμο στην ΕΕ.