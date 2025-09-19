Αν κερδίσει τις εκλογές θα μας σμίξει με τον κόσμο, λέει. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά; Πού θα βρεθούμε με τον κόσμο; Στους χώρους του Μονπαρνάς στο Παρίσι; Στην Πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, ή στην Πλατεία Τιενανμέν στην Κίνα; Αν σηκωθώ τώρα και πάω στη Ρώμη και τραβήξω μια φωτογραφία με φόντο το Κολοσσαίο, μήπως οι Ρωμαίοι που περνούν θα καταλάβουν ότι συναντήθηκα με τον κόσμο; Είμαι Κύπριος. Στο μυαλό μου υπάρχουν μεσανατολικές ιδεοληψίες. Ούτε αν βρέξει διαλύονται, ούτε αν ξεσπάσει θύελλα. Με ρωτούν: «Από πού είσαι;» «Είμαι Κύπριος». Όσοι δεν αντιλήφθηκαν μέχρι σήμερα ότι είμαι Τουρκοκύπριος και με θεωρούν μόνο Κύπριο, μήπως από εδώ και στο εξής θα καταλάβουν ότι είμαι Τουρκοκύπριος; Δηλαδή θα αλλάξουν τα πράγματα άμα μας σμίξεις με τον κόσμο, φίλε μου;

Όταν μια Ελληνίδα στον κήπο του Πανεπιστημίου της Μόσχας, και μάλιστα μια γυναίκα που ήταν μέλος του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με ρώτησε «από πού είσαι», της είπα «Κύπριος, Τουρκοκύπριος». «Είσαι Κύπριος, αλλά δεν είσαι Τούρκος», είπε.

Εξεπλάγην πολύ, διότι πρώτη φορά βρέθηκα αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο. «Είμαι Κύπριος, αλλά είμαι Τούρκος», επανέλαβα. Μου προκάλεσε μεγαλύτερη έκπληξη η απάντηση που μου έδωσε αυτή τη φορά. «Ακόμα και αν είσαι Τούρκος, στο μέλλον δεν θα είσαι Τούρκος!» Άιντέ… Τι σημαίνει αυτό; Μίλησε καθαρά. «Διότι πάντα έτσι γίνεται σε μέρη στα οποία οι Έλληνες είναι η συντριπτική πλειοψηφία», είπε. Ίσως να μην εκπλησσόμουν αν το άκουγα από έναν ρατσιστή, όμως ήταν πολύ εντυπωσιακό να το ακούς αυτό από μία κομουνίστρια.

Τέλος πάντων, αναφέρομαι στον υποψήφιό μας για την προεδρία τη δημοκρατίας, ο οποίος υπόσχεται να μας σμίξει με τον κόσμο. Στον υποψήφιο του CTP, Τουφάν Έρχουρμαν. Είναι πολύ φιλόδοξος σε αυτό το θέμα. Είμαι πράγματι περίεργος πώς θα μας σμίξει με τον κόσμο. Θα περάσουμε από την τουρκική λίρα στο ευρώ; Θα φύγει από την πλάτη μας το βάρος της απομόνωσης; Θα ανοίξουν για απευθείας δρομολόγια το αεροδρόμιο Ερτζιάν και το λιμάνι της Αμμοχώστου; Θα αγωνίζονται σε διεθνείς διοργανώσεις οι αθλητές μας; Οι ποδοσφαιρικές μας ομάδες θα παίζουν μπάλα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα; Θα αντιμετωπίσουμε ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Λίβερπουλ, όπως στον νότο; Θα πραγματοποιούμε απευθείας εισαγωγές και εξαγωγές; Θα έχουμε χωριστές εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο;

Θα υποδέχεται και εμάς ο Μακρόν στο προεδρικό στη Γαλλία; Οι έδρες του παρατηρητή που έχουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα μετατραπούν σε μόνιμες; Θα επισκέπτεται και εμάς ο Βρετανός Πρωθυπουργός και θα συναντιέται με τον πρωθυπουργό μας; Πες μου. Εξήγησέ μου Τουφάν. Πώς θα μας σμίξεις με τούτο τον κόσμο; Θα γίνουν πρεσβείες οι αντιπροσωπείες μας στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και αλλού; Σε αυτές τις πρεσβείες θα κυματίζει η σημαία της ΤΔΒΚ και όχι η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας; Και φυσικά δίπλα της και μια τουρκική σημαία; Όπως στο κτήριο του κόμματός σας; Άλλωστε ξεχύθηκαν στους δρόμους με δύο σημαίες και οι οπαδοί σας που συγκεντρώθηκαν κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς σας. Είναι η πρώτη πρόβα του σμιξίματός μας με τον κόσμο. Είσαι έτοιμος να υποδεχτείς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο στο προεδρικό που βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα του Ταγίπ Ερντογάν;

Πρέπει να είναι μάντης η Ελληνίδα κομουνίστρια γυναίκα με την οποία κουβέντιασα στην κήπο του Πανεπιστημίου στη Μόσχα. Ξέρει ότι έστω και αν είμαι Τουρκοκύπριος, στο μέλλον θα γίνω Ελληνοκύπριος! Πρέπει και εσύ να γίνεις έτσι αδελφέ. Θα μας σμίξεις με τον κόσμο! Τι όνειρο είναι αυτό! Μας έσμιξαν το 1974! Όχι με τον κόσμο, με την Τουρκία. Σύνδεσαν δρόμο από την Κερύνεια στην Ανατολία. Και ιδού, κόπηκε η ταινία μετά από αυτό το σμίξιμο. Κόψαμε τη σχέση μας με τον κόσμο. Εδώ και χρόνια είμαστε ένα κομμάτι γης αποκομμένο από τον κόσμο. Ο μόνος δρόμος μας έγινε εκείνος που συνδέεται από την Κερύνεια στην Ανατολία. Αυτός ο δρόμος γέμισε, ξεχείλισε, πάλιωσε, σάπισε. Μόνο με χρήματα της Ευρώπης θα τον ανακαινίσετε!

Άσε το σμίξιμό μας με τον κόσμο. Κοίτα να μας σμίξεις με τη Λεμεσό. Τη Λάρνακα. Την Πάφο. Θα σμίξουμε και με τον κόσμο μέσω της Λεμεσού και της Πάφου!