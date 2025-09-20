Tα παιδιά να μαθαίνουν παίζοντας

Η πιο πάνω ρήση ή απόφθεγμα δεν είναι δική μου. Ανήκει στον μεγάλο Πλάτωνα, ο οποίος έχοντας μοναδική του έγνοια την ποιότητα της Παιδείας και της Δικαιοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους, έβαλε το παιχνίδι για τα παιδιά στις ύψιστες προτεραιότητές του. Ψυχαγωγία ή διασκέδαση; Σαφώς επιλέγουμε την αγωγή της ψυχής. Ψυχαγωγία. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία.

Αν και σήμερα η διασκέδαση προηγείται στο λεξιλόγιο των ανθρώπων, δεν παύει να έχει ως ρίζα της την ψυχαγωγία.

Αρχίζει σήμερα στο Πλανητάριο Κύπρου ένα δημιουργικό διήμερο για τα παιδιά και τους γονείς τους. Επιστήμη και ψυχαγωγία και γιατί όχι επιμέρους διασκέδαση.

Τα παιδιά διψάνε για παιχνίδι. Θυμηθείτε τον εαυτό σας, που όπου έβρισκε χώρο για να παίξει ήταν μέσα. Ατέλειωτες ώρες, ακούραστα και γεμάτα αυτοπεποίθηση τα παιδιά, να ρίχνονται στη μάχη του ανταγωνισμού-συναγωνισμού.

Το Σαββατοκύριακο που διανύουμε, στο Πλανητάριο Κύπρου θα πραγματοποιηθεί ένα παιδικό διήμερο που σίγουρα όσοι καταφέρουν και βρουν είσοδο, θα περάσουν αξέχαστα από μια σειρά από εκπλήξεις, επιστημονικά παιχνίδια και πολλά άλλα που θα είναι πρωτότυπα και τολμηρά…

Μεταφέρω μέρος του σημειώματος της Αντωνίας Κυριάκου, στελέχους του Πλανητάριου Κύπρου: Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025, το Πλανητάριο Κύπρου ανοίγει τις πόρτες του και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο ψυχαγωγία, εκπλήξεις και δημιουργικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους! Το Family Fun Weekend έρχεται για να χαρίσει σε κάθε οικογένεια στιγμές γέλιου, χαράς και φαντασίας, με έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό χαρακτήρα: μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθεί στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό, ενισχύοντας έναν σκοπό που αξίζει τη στήριξη όλων μας. Ατελείωτο παιχνίδι και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες! Ομαδικά παιχνίδια, φουσκωτά, βαρκάκια, υπόσχονται δράση και διασκέδαση. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν θεατρικές παραστάσεις, μουσική προπαίδεια, αλλά και πολύχρωμο face-painting. Και φυσικά, δεν θα λείψει ο αγαπημένος Stitch, που θα κλέψει καρδιές με την παρουσία του! Το Πλανητάριο Κύπρου δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω τη μαγεία της τεχνολογίας: στον εντυπωσιακό θόλο θα απολαύσετε μοναδικές προβολές, ενώ οι λάτρεις της εξερεύνησης θα ζήσουν ανεπανάληπτες στιγμές μέσα από συναρπαστικές VR. Κι αν αγαπάτε τις προκλήσεις, ετοιμαστείτε να συμμετάσχετε σε ένα Treasure Hunt γεμάτο μυστήριο και χαρά! Α! Να μην το ξεχάσω. Παίκτες της Ομόνοιας Λευκωσίας θα είναι εκεί και θα μοιράζουν αυτόγραφα!