Εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση προκαλεί χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Προβλήματα σε Βρυξέλλες και Βερολίνο

Η επίθεση κατέστησε εκτός λειτουργίας τα αυτοματοποιημένα συστήματα, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή μόνο η χειροκίνητη διαδικασία check-in

Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» εταιρεία που παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια όπως το Χίθροου στο Λονδίνο, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το Reuters, η επίθεση κατέστησε εκτός λειτουργίας τα αυτοματοποιημένα συστήματα, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή μόνο η χειροκίνητη διαδικασία check-in και επιβίβασης, ανέφερε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

«Αυτό έχει μεγάλη επίδραση στο πρόγραμμα των πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό».
Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που οφείλονται σε «τεχνικό πρόβλημα» .

Οι επιβάτες που έχουν πτήση προγραμματισμένη για το Σάββατο κλήθηκαν από τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστημάτων που δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος του.

