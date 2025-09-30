Κραν Μοντανά και βράσε ρύζι  (Μέρος Β΄)

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Το θέμα των εγγυήσεων και του μονομερούς αποτελούσε πάντοτε κόκκινη γραμμή για την Τουρκία. Αυτή τη φορά το θέμα της κατάργησης των εγγυήσεων και του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης το περιέλαβε ο Γ.Γ. στο δικό του πλαίσιο.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά αναίτια και αδικαιολόγητα κατηγορήσαμε τον Γ.Γ. ο οποίος δέχθηκε επιθέσεις και από επίσημα στόματα.

Εδώ και πενήντα ένα χρόνια οχυρωνόμαστε πάντοτε πίσω από την αδιαλλαξία της Τουρκίας, το πιο εύκολο. Προσποιούμαστε επίσης τους αδικημένους και ρίχνουμε την ευθύνη στα Η.Ε. και τους συνεργάτες του. Ποτέ δεν κοιτάξαμε την πολιτική μας συμπεριφορά και το συνεχές κλαψούρισμα που είναι στην ημερήσια διάταξη.

Η συνάντηση κατά την οποία απεικονίζονται ολοκληρωμένα και καθαρά τα επιχειρήματα και η συμπεριφορά της ε/κ πλευράς στη διάσκεψη του Κραν Μοντανά, είναι αυτή που είχε ο Γ.Γ. με την ε/κ αντιπροσωπεία στις 6 Ιουλίου 18.15, τρεις ώρες πριν να αρχίσουν οι συνομιλίες της ολομέλειας του τελευταίου δείπνου εργασίας.

Στη συνάντηση αυτή ήταν ο Γ.Γ. με τους βοηθούς του και από την ε/κ πλευρά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τους Μαυρογιάννη και Χριστοδουλίδη. Ο Γ.Γ. πληροφόρησε την αντιπροσωπεία μας ότι η τουρκική πλευρά του παρουσίασε ένα εμπιστευτικό έγγραφο στο οποίο για πρώτη φορά κάνει ένα άνοιγμα στο θέμα των εγγυήσεων.

Ο Γ.Γ. συνέχισε ότι στο τελευταίο δείπνο είναι δυνατό να περιλάβει και την κατάργηση της Συνθήκης Εγγυήσεως και του δικαιώματος μονομερούς επέμβασης. Η Τουρκία σήμερα δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί την πλήρη αποχώρηση όλων των στρατευμάτων, πράγμα που μπορεί να γίνει μεταγενέστερα.

Ο Αναστασιάδης ζήτησε να του ξεκαθαρίσουν τι σημαίνουν όλα αυτά, με τον Γ.Γ. να επαναλαμβάνει ότι η Συνθήκη Εγγυήσεως μπορεί να τερματιστεί. Ο Αναστασιάδης ρώτησε τι θα γίνει με τα στρατεύματα, με τον Γ.Γ. να του λέει ότι τώρα συζητούμε για τις εγγυήσεις. Το θέμα των στρατευμάτων μπορεί να λυθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Επανέλαβε ότι η κατάργηση των εγγυήσεων είναι ένα μεγάλο βήμα και πως η Τουρκία είναι έτοιμη να μειώσει τα στρατεύματά της. Ο Αναστασιάδης ήταν αρνητικός με διάφορες γνωστές προφάσεις και συνηθισμένες, όπως δεν μπορεί να δεχθεί τουρκικά στρατεύματα αορίστου χρόνου στην Κύπρο. Ξεχνούσε ότι η Κύπρος ήτο κάτω από κατοχή και ότι η Συνθήκη Εγγυήσεως ήταν πέρα για πέρα ενοχλητική και συνέχισε λέγοντας ότι η Τουρκία δεν έχει πραγματικά πρόθεση να καταργηθεί η Συνθήκη Εγγυήσεως. Κατά τον Γ.Γ. το τέλος της Συνθήκης Εγγυήσεως εξαρτάτο από τον Αναστασιάδη.

Ο Αναστασιάδης επανέλαβε ότι σε καμιά περίπτωση θα δεχόταν μισή συμφωνία, εννοώντας το θέμα των στρατευμάτων για τα οποία ήθελε με την υπογραφή να φύγουν.

Να σημειωθεί ότι ο Γ.Γ. υπογράμμισε δύο πράγματα. Τη δυνατότητα κατάργησης της Συνθήκης Εγγυήσεως και του δικαιώματος μονομερούς επέμβασης. Άφησε τη πόρτα ανοιχτή για οριστική διευθέτηση του θέματος των στρατευμάτων στο μέλλον και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να μειώσει τα στρατεύματά της.

Ήταν ολοφάνερο ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέπεμπε μια αρνητική διάθεση και απροθυμία να διαπραγματευτεί υπεύθυνα και σοβαρά. Ο Γ.Γ. ανάφερε ότι θα ιδρυθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης και εφαρμογής της λύσης. Η απαίτηση του Αναστασιάδη ήταν η μη συμμετοχή της Τουρκίας.

Ο Άιντα παρενέβει και ανέφερε στον Αναστασιάδη και τον υπενθύμισε ότι είχεν ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του. Ο Πρόεδρός μας απαιτούσε, εκτός από την κατάργηση της Συνθήκης Εγγυήσεως και του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης, να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα αποχώρησης όλων των τουρκικών στρατευμάτων και η Τουρκία να μη συμμετέχει ούτε στον μηχανισμό παρακολούθησης και εφαρμογής των συμφωνηθέντων.

Η συζήτηση κατά το τελευταίο δείπνο εκτροχιάστηκε και η κάθε πλευρά ανακάλεσε τις συμβιβαστικές προτάσεις που υπέβαλε προηγουμένως. Η διάσκεψη οδηγήθηκε σε ναυάγιο.

Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, συνεχίζει να μας δουλεύει ο Μικρός, ο οποίος δεν άρθρωσε κουβέντα στο Κραν Μοντανά. Περιορίστηκε να κρατά το εξαπτέρυγο του τέως. Ο τέως ήθελε να επανεκλεγεί Πρόεδρος και ο Μικρός να μην υποθηκεύσει το πολιτικό κεφάλαιο. Μπορεί να διερωτηθεί κάποιος αν ο Μικρός θέλει λύση ή δεν θέλει.

Στις 30 Απριλίου 2018 ο Ακιντζί πρότεινε ανοικτά, αν η ε/κ πλευρά αποδέχεται το «Πλαίσιο Γκουτέρες», τότε να ανακοινωθεί ως «στρατηγική συμφωνία πακέτο». Μέχρι σήμερα δεν απαντήσαμε. Δεν ξέρω ακόμα πόσα χρόνια θα κτυπούν καμπάνες.

*Δικηγόρου