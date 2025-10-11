Ντροπής πράγματα. Έλεος

Του Παύλου Κ. Παύλου*

Χαίρομαι, καθώς βλέπω όλο και περισσότερους συναδέλφους στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως και αρθρογράφους, να αναδεικνύουν και να κακίζουν το τοξικό κλίμα που χαρακτηρίζει εσχάτως πολύ έντονα τον δημόσιο λόγο στη χώρα μας και συμβάλλει στη συντήρηση μιας ανησυχητικής περιρρέουσας, που επικαλύπτει τα κομματικά και πολιτικά δρώμενα, προκαλώντας θλίψη και απογοήτευση. Είναι, παράλληλα, απορίας άξιον, πώς δεν κατανοούν οι κομματικοί και άλλοι ταγοί ότι η πρακτική αυτή ουδόλως εξυπηρετεί τους ίδιους, αλλά αυτούς που υποτίθεται ότι θέλουν να αντιμετωπίσουν: Το συνεχώς ενισχυόμενο ΕΛΑΜ, που απέχει επιμελώς από τις κοκορομαχίες, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους πρόθυμους θαμώνες τηλεοπτικών παραθύρων και ραδιοφωνικών εκπομπών να απαξιώνουν αλλήλους και το ίδιο τρίβει με ικανοποίηση τα χέρια, αφού οι δεδηλωμένοι δήθεν πολέμιοί του κάνουν εκ μέρους του τη…δουλειά, στρώνοντάς του αφελώς το χαλί για να περάσει.

Στον ίδιο αδιέξοδο δρόμο βαδίζουν σαν κουρδισμένα στρατιωτάκια και οι φανατικοί κομματικοί οπαδοί, που βρήκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) πρόσφορο έδαφος να αναδείξουν εις δημοσίαν θέαν τον πιο κακό εαυτό τους. Ιδιαίτερη θλίψη προκαλεί το γεγονός ότι σ’ αυτό το ελεεινό σκηνικό πρωταγωνιστούν και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αυτοί που αποκαλούμε πνευματικούς ανθρώπους και, υποτίθεται, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα ορθού και παραγωγικού δημόσιου λόγου/διαλόγου.

Σταχυολογήματα εντροπής

Για να μη μιλούμε θεωρητικά και επειδή πολλοί αναγνώστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κόσμο των ΜΚΔ, ούτε διαβάζουν εφημερίδες, μεταφέρουμε αποσπάσματα από επώνυμες αναρτήσεις/άρθρα ανθρώπων με πανεπιστημιακή μόρφωση, αξιοπρόσεκτο συγγραφικό έργο και γόνιμη παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου. Για να θαυμάσετε επίπεδο δημόσιου λόγου και βάθος πολιτικής σκέψης. Το θλιβερό είναι ότι οι ίδιοι αποκαλούν ελαφρά τη καρδία τον διχαστικό, απαξιωτικό και χαμερπή λόγο τους κριτική και ελεύθερη έκφραση γνώμης. Αν και πόσο αυτό ισχύει, κρίνετε. Το πού ιδεολογικά ανήκουν και τι πολιτικά πρεσβεύουν ουδόλως μας απασχολεί. Γούστο τους και καπέλο τους, κατά το δη λεγόμενο. Το φαινόμενο, εξάλλου, διαχέεται σε όλο το πολιτικό φάσμα και το σύνολο του κομματικού χάρτη. Αδιάφορο μας είναι και το αν κατακρίνουν τον τωρινό ΠτΔ, την πρόεδρο της Βουλής, τον ηγέτη του αντίθετου κόμματος ή όποιον άλλον στοχεύσουν. Αυτή, άλλωστε, είναι και η μαγεία του νέου πεδίου ελεύθερης έκφρασης, που θα μπορούσε δυνητικά να καταστεί χώρος γόνιμου διαλόγου, αν δεν τον επιμόλυναν οι…τρομοκράτες του διαδικτύου. Όσα ως παραδείγματα προβάλλουμε στο παρόν πόνημα, τονίζουμε ξανά ότι δεν αφορούν αναρτήσεις και σχόλια ανωνύμων. Είναι αυτούσιες φράσεις και σχόλια ανθρώπων και ακολούθων τους, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, ανήκουν στην κοινωνία των πνευματικών ανθρώπων και μερικοί στην καλούμενη Κοινωνία των Πολιτών (που κανείς δεν μας εξήγησε ποτέ πώς και με ποια κριτήρια συνεστήθη) ή είναι μέλη και στελέχη συνδέσμων, ομίλων και κινήσεων που, κατά τα άλλα, επαγγέλλονται την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Ιδού δείγματα (διατηρώ αυτούσιο λεκτικό και γραφή):

Ο Χριστοδουλίδης δεν έχει στοιχειώδη αντίληψη, να αισθανθεί ότι εκεί στη φωλιά (sic) του ΟΗΕ τον έχουν πάρει χαμπάρι και μπαγαπόντη τον ανεβάζουν και κομπιναδόρο τον κατεβάζουν.

Ακόλουθοι-συνοδοιπόροι του γράφοντος: Θιασώτης της διχοτόμησης είναι. Σε συνεννόηση με την απορριπτική κουστωδία που τον στηρίζει, μας δουλεύει ψιλό γαζί ότι επιδιώκει λύση. Μπαγαπόντης και κομπιναδόρος είναι και λίγο.

Σήμερα ο αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, τον οποίο έχω...χρίσει και μυρώσει επανειλημμένα για τις ακραίες θέσεις του στο Κυπριακό, έδειξε ότι άμα θέλει, μπορεί.

Άμα δουν την ξημαρισιάν τους στον καθρέφτη ποτινάσσουνται όπως τες κουφάες.

Αυτός ο φασισμός δεν πρέπει να περάσει! Όταν ένας Μ. και μαζί του ο εσμός των εθνικιστών και διχοτομιστών (ναι, είναι συνειδητά διχοτομιστές, οι μάσκες έπεσαν προ ετών) επιβάλλουν…

Τουρκολάγνοι, τουρκοπροσκυνημένοι και προδότες είναι όσοι πηγαίνουν μιαν την άλλη στα κατεχόμενα…

ΦΤΟΥ ΣΑΣ! ΠΟΔΚΙΑΝΤΡΑΠΟΙ τζιαι ΞΗΜΑΡΙΣΜΕΝΟΙ! Ο Φ. είναι ένα όνειδος για τον τόπο μας! Διότι τέτοιες αόριστες «αποφάσεις» είναι αληθινό ψωμοτύρι για τον Χριστοδουλίδη και την συνοπαρτζιά του!

Στα υπό αναφορά άρθρα, σχόλια και αναρτήσεις, πέραν των προσώπων, μπαίνει στο στόχαστρο και η χώρα μας, την οποία απαξιώνουν, μηδενίζουν, κατατάσσουν στα υπανάπτυκτα κράτη και, με τη μεγαλύτερη ευκολία, τη χαρακτηρίζουν ψευδοκράτος. Και για του λόγου το ασφαλές:

Μικρό διάλειμμα στη θλιβερή πολιτική πραγματικότητα της κυπριακής βορτακόλαντας…

Ναι, φίλοι και συγκάτοικοι σ' αυτόν τον γερημότοπον! Ανοίξετε τα μάτια σας, το τέρας ήδη ζει δίπλα μας, είναι μέσα στο σπίτι μας και ετοιμάζεται να μας κατασπαράξει.

Μάλιστα ο ξεπουλημενος Π. αλωνίζει με τις σκοταδηστικες του κακίες εν μορφη «τεχνης» της γελοιογραφιας χωρίς να του ζητηθει ποτέ απόσυρση εστω κσι οταν γινεται αντισυνταγματικος . Που να τον ζωσουν τα φαντάσματα των βρεφών του Σανταλάρη, τον ελεεινό.

Θα έρθει η μέρα που στον νότο θα βρεθούμε χωρίς απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και με πενιχρά αποθέματα νερού, ενώ στον βορρά θα έχουν αφθονία σε αυτά και ας τα θεωρούμε ψευδοηλεκτρισμό και ψευδονερό. Το ποιο θα καταντήσει ψευδοκράτος δεν θα το καθορίζουμε εμείς. Ας προτείνουν μια λύση οι φουστανελάδες. Στο σκοτάδι και διψασμένοι αλλά «ήρωες» ή στο φως, ξεδιψασμένοι και σώφρονες;

Δεν μπορώ να αντιληφθώ την προσπάθεια που γίνεται για στρατιωτικοποίηση του ελληνοκυπριακού ψευδοκράτους μας. Είναι εξωφρενικό να βλέπεις τον Πάλμα με ύφος 1.000 καρδιναλίων να αναγγέλλει αγορά όπλων που δεν χρειάζονται οι Αμερικάνοι. Ο άκρατος ενθουσιασμός του Πάλμα και άλλων πολεμοχαρών της καταστροφής μάς τρέλαναν. Πραγματικά αηδιάσαμε για τη στρατιωτικοποίηση της Κύπρου χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι ο Αττίλας, το θηρίο, είναι δίπλα μας, πλήρως εξοπλισμένος με την αεροπορία και τους πυραύλους του, που θα μετέτρεπαν σε σκόνη τα απομείναντα εδάφη της Κυπρούλας με τους πανικόβλητους πολίτες να ψάχνουν για διαφυγή χωρίς αποτέλεσμα. Στη Σμύρνη, τουλάχιστον, μερικοί τα κατάφεραν να διαφύγουν.

Μιλήσαμε για τοξικό κλίμα και ανησυχητική περιρρέουσα. Κι ακόμη δεν μπήκαμε στον προεκλογικό για τις βουλευτικές. Ετοιμαστείτε. Να ακούσουμε ξανά για Γρίβα και Μακάριο, πατριώτες και προδότες, λυσοφοβικούς και διχοτομιστές, ξενόδουλους και πρόθυμους να τα δώσουν όλα. Γιατί έτσι, νομίζουν, θα συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους. Δεν κατάλαβαν τίποτε. Ο Μίκης Θεοδωράκης το είπε καλύτερα από κάθε άλλον: «Εμείς σφαχτήκαμε. Εμείς δίνουμε τα χέρια. Έταξα, που λέτε, μοναδική αποστολή στον εαυτό μου να κλείσω την πληγή που άνοιξε ο Εμφύλιος, με σύμβολο τη Μακρόνησο, πάνω στο κορμί της πατρίδας μου. Όλα παίχτηκαν γύρω απ’ αυτήν την πληγή. Άλλοι προσπαθούν να την κλείσουν. Άλλοι τη σκαλίζουν, τη ματώνουν, να μένει ανοιχτή και να ζαλίζει με το πύον της τους ψηφοφόρους της Κυριακής. Αυτό είναι η σύγχρονη εθνική μας τραγωδία».

*Δημοσιογράφου - pcpavlou@gmail.com