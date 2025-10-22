Η φόρα των πραγμάτων και ο Ερχιουρμάν

Από την περασμένη Κυριακή που έγιναν απέναντι εκλογές ειπώθηκαν σχεδόν τα πάντα. Το απέναντι, δεν χρειάζεται εισαγωγικά, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Αυτήν τη μανία να βάζουμε παντού εισαγωγικά σε ό,τι αφορά την απέναντι βόρεια Κύπρο αρχίζει να μου τη δίνει!..

Ειπώθηκαν πολλά, γράφτηκαν περισσότερα. Και ως συνήθως φανερώθηκαν οι μεν και οι δεν…(με νι).

Μπαίνοντας στα μμδ, μπορείς να απολαύσεις τον κυπριακό πλανήτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μπορώ λοιπόν να καταγράψω, τις πιο σημαντικές φυλές και τη στάση τους απέναντι στις εκλογές απέναντι. Ούτε στις εκλογές βάζω εισαγωγικά, διότι με τα αποτελέσματή τους ασχολούνται όλοι μέχρι την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου όπου τα ταρατατζούμ θα αλλάξουν για μια μέρα το ταμπεραμέντο της ψυχολογίας μας.

Προσοχή όμως! Δε έχω καμιά διάθεση να ασχοληθώ με τους μεν και τους δεν. Και δύο φυλές έχουν μια κοινή αντίπαλο, μια τρίτη φυλή η οποία πιστεύω αποτελεί τη σιωπηλή πλειοψηφία σε όλη την επικράτεια της Κύπρου.

Έχουμε και λέμε. Η πρώτη φυλή είναι οι απαισιόδοξοι οι οποίοι έχουν ένα ισχυρό επιχείρημα που μέχρι σήμερα τους εκφράζει και τους καλύπτει. Η Τουρκία και ο στρατός κατοχής που στρατοπεδεύει στη βόρεια Κύπρο δεν επιτρέπει καμιά αλλαγή στο γεωπολιτικό σκηνικό της περιοχής. Σ' αυτό πιστεύουν και οι της άλλης φυλής, που είναι όμως συγκρατημένα αισιόδοξοι. Διατηρούν μια εσωτερική ελπίδα πως κάτι μπορεί να αλλάξει, με την τουρκοκυπριακή κοινότητα να έχει (και έχει) διαφορετικές πεποιθήσεις και αντιλήψεις από τη μητέρα κατοχική Τουρκία. Και οι μεν και οι δεν (με νι) κρατάνε ένα μερίδιο κρυφής ελπίδας πως το παιχνίδι δεν το ελέγχει απόλυτα η Τουρκία, και πως κάποια στιγμή μπορεί να συντελεστεί το θαύμα το οποίο συνήθως βάζουν σε «…..» για να κρατάει ο καθένας και μια πισινή αυτοσυγκράτησης.

Είδα χθες μερικές αναρτήσεις, που στις φωτογραφίες κραύγαζε η λέξη Ένωση, με την ευκαιρία φυσικά της επετείου των Οκτωβριανών. Αυτή δεν είναι η τρίτη φυλή, αλλά μια άλλη, απωθημένη φράξια που ζει και αναπνέει με τις επετείους και τα σύμβολα μόνο.

Δεν έχουν πεθάνει τα σύμβολα, απλά έχουν πλέον μια διαστροφική διάσταση. Ο αλγόριθμός του Φειδία υπάρχει σε τεράστιο βαθμό που ούτε ο ίδιος δεν συλλαμβάνει πού τον οδηγεί…

Κλείνοντας τη σημερινή στήλη θα ονοματίσω την τρίτη πραγματική φυλή. Είναι οι αδιάφοροι της «φόρας των πραγμάτων». Είναι όλοι όσοι έχουν κουραστεί να αναμένουν. Τι; Ούτε οι ίδιοι ξέρουν. Η «φόρα όμως των πραγμάτων», αν την αποδεχτούμε ως φυσική εξελικτική διαδικασία, της βαρύτητας του χρόνου και του χώρου, θα επηρεάζει πάντα πολιτικά και το πεπρωμένο μας. Ελπίζω ο συμπαθής Τ. Ερχιουρμάν να ξέρει από φυσική, άντε και λίγη χημεία…Όσον αφορά εμένα, δεν με εκφράζει καμιά φυλή! Γουστάρω όμως πολύ τον τύπο στη φωτογραφία!