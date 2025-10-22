Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Διονύση μου, καλλιτέχνη μου… Άδεια μου αγκαλιά»

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και αγάπης αποχαιρέτησε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τον Διονύση Σαββόπουλο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια περιγράφει το σοκ που ένιωσε όταν έμαθε την είδηση, ενώ βρισκόταν στον Καναδά, και θυμάται τις κοινές τους στιγμές από τη «Ρεζέρβα» και τις παραστάσεις τους στην Πλάκα, μέχρι το «Μυστικό Τοπίο» στο Μέγαρο Μουσικής.

«Τι βόμβα έσκασε στη ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στον Καναδά… Απίστευτο!», γράφει η Πρωτοψάλτη, αναπολώντας συνεργασίες, πρόβες και συζητήσεις με τον Σαββόπουλο, αλλά και την πρώτη εθελοντική συναυλία του 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη συναυλία εν μέσω πανδημίας, για την οποία ο ίδιος τη στήριξε δημόσια.

«Δεν θα ξεχάσω τη φωνή σου, τις συμβουλές, το τεράστιο χιούμορ σου, την αστείρευτη εξυπνάδα σου, το πηγαίο ταλέντο σου», σημειώνει, χαρακτηρίζοντάς τον «κόσμημα στη ψυχή» της και «τεράστια παρακαταθήκη» για τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η ανάρτησή της κλείνει με τα λόγια:

«Διονύση μου αγαπημένε… Νιόνιο μου… Και έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά. Και εσύ πάντα θα επιστρέφεις κάθε στιγμή. Παντοτινά. Άδεια μου αγκαλιά».

Η ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη συγκίνησε το κοινό, καθώς δεκάδες καλλιτέχνες και φίλοι του Διονύση Σαββόπουλου εκφράζουν από χθες το βράδυ την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους για τον άνθρωπο που σφράγισε τη μουσική και τον λόγο μιας ολόκληρης εποχής.