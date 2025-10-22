Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λήγει στις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Σχέδιο Αναπλήρωσης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος του μήνα. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η επιβεβαίωση στοιχείων και η ανάρτηση ΙΒΑΝ.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια σχετικών Ανακοινώσεων με ημερ. 24/9/2025 και 19/6/2025 για υποβολή αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης», υπενθυμίζει τα επηρεαζόμενα πρόσωπα ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, μετά από παράταση που δόθηκε, είναι η Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025. Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Επισημαίνεται ότι δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών Αιτήσεων έχουν επηρεαζόμενα Φυσικά Πρόσωπα που είχαν προβεί στην υποβολή αίτησης μέσω της υπηρεσίας «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» κατά την περίοδο 20/12/2023 έως 25/5/2024 και που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στην επιβεβαίωση/έλεγχο των ποσών απομείωσης της αίτησής τους.

Περαιτέρω, τονίζεται ότι η επιβεβαίωση στοιχείων απομείωσης και η ανάρτηση IBAN γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης» και με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, το επηρεαζόμενο πρόσωπο λαμβάνει αριθμό αναφοράς NSF2-****.

Ως εκ τούτου, καλούνται τα επηρεαζόμενα πρόσωπα όπως υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025, καθότι πέραν της εν λόγω ημερομηνίας δεν θα παρέχεται δυνατότητα επιβεβαίωσης στοιχείων απομείωσης και ανάρτησης ΙΒΑΝ.

