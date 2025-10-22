Στη Βουλή ο φάκελος του οργανωμένου εγκλήματος - Γιατί η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών (ηχητικά)

Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών συζητείται σήμερα η αυξανόμενη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο, μετά και τη δολοφονία του ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

Το θέμα εντάχθηκε εκτάκτως στην ημερήσια διάταξη, καθώς οι βουλευτές ζητούν πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί και τα μέτρα που λαμβάνουν οι Αρχές. Για ενημέρωση κλήθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, και ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» οι βουλευτές της Επιτροπής Νομικών Φωτεινή Τσιρίδου (ΔΗΣΥ) και Ανδρέας Πασιουρτίδης (ΑΚΕΛ) τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της Αστυνομίας, αυστηρότερων ελέγχων και άμεσης εφαρμογής μέτρων για τις Κεντρικές Φυλακές. Όπως επεσήμαναν, η δράση του οργανωμένου εγκλήματος έχει αποθρασυνθεί, με δολοφονίες να διαπράττονται υπό το φως της ημέρας, γεγονός που εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Η κ. Τσιρίδου υπογράμμισε ότι η συζήτηση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω εκκρεμών ποινικών υποθέσεων και προκειμένου να μην επηρεαστεί το ανακριτικό έργο. Παράλληλα, ανέφερε την ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης της Αστυνομίας, την απενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων στις φυλακές και την εφαρμογή ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων.

Από την πλευρά του, ο κ. Πασιουρτίδης δήλωσε ότι το οργανωμένο έγκλημα αλλάζει μορφές και ότι «πολλά σοβαρά εγκλήματα φαίνεται να οργανώνονται μέσα από τις φυλακές». Επέκρινε την καθυστέρηση στην εφαρμογή του συστήματος απενεργοποίησης κινητών και την αδυναμία υλοποίησης εξαγγελιών για την πάταξη του φαινομένου, τονίζοντας πως «οι πολίτες δεν αισθάνονται ασφαλείς και ζητούν πράξεις, όχι υποσχέσεις».

Ακούστε τα ηχητικά: