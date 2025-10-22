Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ισραήλ ανακοινώνει πως ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα άλλων δυο ομήρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρόκειται για τον υπαξιωματικός Ταμίρ Αντάρ και τον Άριε Ζαλμάνοβιτς, αγρότη, εκ των ιδρυτών του κιμπούτς Νιρ Οζ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν δυο λείψανα ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα και ότι πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς.

Ο Ταμίρ Αντάρ, υπαξιωματικός 38 ετών, σκοτώθηκε όταν εξαπολύθηκε στο νότιο Ισραήλ η άνευ προηγουμένου έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο Άριε Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών όταν απεβίωσε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ήταν αγρότης, εκ των ιδρυτών του κιμπούτς Νιρ Οζ.

Ο τελευταίος είχε εμφανιστεί το 2023 σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς και ανέφερε πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το κιμπούτς Νιρ Οζ τον Δεκέμβριο του 2023.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΙΣΡΑΗΛΔΙΕΘΝΗΧΑΜΑΣΓΑΖΑΟΜΗΡΟΙΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΜΠ ΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα