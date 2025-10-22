Υπογράφεται ιστορική συμφωνία ΟΗΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Μια ιστορική συμφωνία του ΟΗΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, που αποσκοπεί στον περιορισμό των αδικημάτων που κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, πρόκειται να υπογραφεί από εκπροσώπους δεκάδων κρατών στο Ανόι αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά τις επικρίσεις για τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η σύμβαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ αφού επικυρωθεί από 40 κράτη, είναι μια άνευ προηγουμένου κίνηση που τα Ηνωμένα Έθνη αναμένουν ότι θα καταστήσει τις αντιδράσεις στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές.

Ακτιβιστές, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν προειδοποιήσει για πιθανές καταχρήσεις από την ασαφή διατύπωσή της σχετικά με το έγκλημα, με ορισμένους να λένε ότι θα διευκολύνει αντί να καταπολεμά τις παράνομες δραστηριότητες.

Ο κατάλογος των υπογραφόντων δεν έχει δημοσιευτεί, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς πρόκειται να υπογράψουν το σύμφωνο, το οποίο, όπως είπαν, περιελάμβανε διασφαλίσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να πει εάν εκπρόσωπος των ΗΠΑ θα παραστεί στην τελετή υπογραφής.

Ακόμη και η επιλογή του Βιετνάμ ως φιλοξενούσας χώρας έχει δεχθεί κριτική λόγω του ιστορικού του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε έκθεση του Αυγούστου, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε «σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο.

Τουλάχιστον 40 άτομα έχουν συλληφθεί φέτος στο Βιετνάμ, για φερόμενα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών δημοσιεύσεων κατά του κράτους, σύμφωνα με το Human Rights Watch.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει προγραμματιστεί να παραστεί στην τελετή υπογραφής το Σάββατο.

Τι λέει η συμφωνία

Το Cybersecurity Tech Accord, ένας συνασπισμός που περιλαμβάνει τη Meta και τη Microsoft, έχει χαρακτηρίσει το σύμφωνο «συνθήκη επιτήρησης» που διευκολύνει την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ κυβερνήσεων και κινδυνεύει να «καταστήσει ευκολότερο, όχι δυσκολότερο, για τους εγκληματίες να εμπλακούν σε κυβερνοέγκλημα».

Η σύμβαση στοχεύει σε ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, από το phishing και το ransomware έως την διαδικτυακή εμπορία και τη ρητορική μίσους, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, επικαλούμενος εκτιμήσεις ότι το κυβερνοέγκλημα κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία τρισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.

Ωστόσο, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποίησε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συνθήκη ότι «νόμοι με υπερβολικά ευρείς ορισμούς του κυβερνοεγκλήματος χρησιμοποιούνται συχνά για την επιβολή αδικαιολόγητων περιορισμών στο δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης».

Ο Raman Jit Singh Chima της Access Now, μιας ομάδας υπεράσπισης, δήλωσε ότι η συνθήκη θα μπορούσε να διευκολύνει την έκδοση ατόμων που διώκονται από τις κυβερνήσεις τους. Η υπογραφή στο Βιετνάμ «στέλνει ένα πολύ κακό μήνυμα» στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσθεσε.

Το Βιετνάμ βιώνει μια κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές και μεγάλες εταιρείες, δήλωσε ο Le Xuan Minh, επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, σε συνέντευξη Τύπου αυτόν τον μήνα, σημειώνοντας ότι η περισσότερη διεθνής συνεργασία θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), το οποίο ηγήθηκε των συνομιλιών για τη συνθήκη, δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιτρέπει στα κράτη να απορρίπτουν αιτήματα συνεργασίας που συγκρούονται με το διεθνές δίκαιο.

Ακτιβιστές και τεχνολογικές εταιρείες έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία ότι η συνθήκη θα μπορούσε να ποινικοποιήσει τους ηθικούς χάκερ που δοκιμάζουν συστήματα για τρωτά σημεία, ειδικά όταν τα ευρήματά τους αποκαλύπτουν ευαίσθητα κυβερνητικά ελαττώματα.

Το UNODC δήλωσε ότι η σύμβαση «ενθαρρύνει» τα κράτη να επιτρέπουν νόμιμες ερευνητικές δραστηριότητες.

