Λαμπρατζιές: Τα άλλαξε η Εκκλησία για το νομοσχέδιο

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

φώτο αρχείου.

Η Εκκλησία της Κύπρου διαφοροποίησε τη θέση της σε σχέση με το νομοσχέδιο για τις λαμπρατζιές. Κοινοποίησε ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου

Με ηλεκτρονικό μήνυμα μερικών λέξεων η Εκκλησία της Κύπρου διαφοροποίησε την απόφασή της και συμφωνεί – εν τέλει- με το περιεχόμενο του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για την τήρηση του εθίμου της λαμπρατζιάς. Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Νομικών στις 24 Σεπτεμβρίου όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το άναμμα λαμπρατζι...

ΚΥΠΡΟΣΕΚΚΛΗΣΙΑΕΚΚΛΗΣΙΕΣΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥλαμπρατζιάλαμπρατζιές

