Αυτό είναι το να στέκεσαι όρθιος χωρίς να εναντιώνεσαι;

Ούτε όσοι τους πλάκωσε η ανησυχία, ούτε όσοι χάρηκαν σαν να έχει γίνει επανάσταση δεν γνωρίζουν και πολύ τον Τουφάν τελικά. Άδικα περιμένουν αλλαγή όσοι την περιμένουν. Άδικα ανησυχούν όσοι ανησυχούν στην Άγκυρα. Ο Τουφάν έδωσε κιόλας την πρώτη του εξέταση. Σώπασε μπροστά στον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος απηύθυνε έκκληση προσάρτησης στην Τουρκία. Και όταν σώπασε, ο Μπαχτσελί το προχώρησε πιο πολύ το πράγμα. «Η ΤΔΒΚ πρέπει να γίνει η 82η επαρχία μας», είπε. Πάλι ο Μουσταφά Ακιντζί έδωσε την απάντηση που δεν έδωσε ο Τουφάν στον Μπαχτσελί. Τον ευχαρίστησε επειδή δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του και αποκάλυψε το αίτημα μετατροπής σε επαρχία που υπάρχει μέσα του. Έκανε και ειρωνεία. «Μην το περιμένετε από τη δική μας βουλή αυτό, κάντε το στη δική σας βουλή», είπε. «Και μάλιστα κατά τρόπο που να συμπεριλαμβάνει και το νότιο τμήμα της Κύπρου, όχι μόνο το βόρειο», τον συμβούλευσε. Ο Τουφάν σώπασε. Ο Ακιντζί μίλησε. Είχαν επιχειρήσει να ρυθμίσουν και τον Ακιντζί έτσι, όταν είχε μόλις εκλεγεί το 2015. Όμως, ο Ακιντζί είχε απαντήσει στη στιγμή.

Κάποιοι νομίζουν ότι ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί σκέφτεται διαφορετικά από τον Ταγίπ Ερντογάν. Πού να ξέρουν ότι ο Ερντογάν βάζει τον Μπαχτσελί να τα λέει αυτά. «Να μην τα πω εγώ, πες το εσύ», του λέει. Ακριβώς όπως έγινε στο παράδειγμα του Αμπντουλλάχ Οζτσαλάν. Μήπως δεν έβαλε ο Ερντογάν τον Μπαχτσελί να το πει και αυτό; Έτσι δεν άρχισε η διαδικασία που ονομάζεται «ειρηνευτική διαδικασία με τους Κούρδους»; Και τώρα έτσι είναι. Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί σε τέτοιες υποθέσεις. Άλλωστε, μήπως δεν πετάχτηκε αμέσως ο επικεφαλής σύμβουλος του Ερντογάν, Οκτάι Σαράλ, και συνεχάρη τον Μπαχτσελί; Σύμφωνα με τον κ. Οκτάι, ο Μπαχτσελί έστειλε μήνυμα στον Ερχιουρμάν, λέγοντάς του «μάζεψε τα μυαλά σου στο κεφάλι σου». «Ταρακουνήσου και συνήλθε», του είπε.

Αδικούν τον Τουφάν. Και πάντα σε εμένα αφήνεται η υπεράσπισή του ενάντια σε αυτούς τους φασίστες. Διότι ξέρω πως ο ίδιος δεν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πόσες φορές το είπε ο άνθρωπος: «Δεν καβγαδίζω, δεν καβγάδισα και δεν θα καβγαδίσω με την Τουρκία». Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν στην κοινότητά μας, ό,τι θέλουν ας πουν, δεν θα απαντήσει και θα κάνει αυτό που θέλουν. Δεν έχει άλλη ερμηνεία αυτή η δήλωσή του. Τι άλλο θέλετε από αυτόν; Είπε μερικές φορές ότι «δεν θα κάνω τίποτα χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία». Τι άλλο να πει; Πάντα το ίδιο πράγμα είπε σε όσους περίμεναν από αυτόν να αντιταχθεί στην Τουρκία από καιρού εις καιρόν: «Τι δηλαδή, να αντιταχθώ και να πάθω αυτά που έπαθε ο Ακιντζί; Δεν είδατε τι έπαθε ο Ακιντζί;» Ο Ταγίπ Ερντογάν που έβαζε τον Τατάρ να κάνει ό,τι του ζητούσε, δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να αναγκάσει και τον Τουφάν να κάνει ό,τι του ζητήσει. Και μάλιστα, θα διασφαλίσει πολύ περισσότερο όφελος από αυτόν σε σχέση με τον Τατάρ. Θα τον χρησιμοποιήσει και στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Τουρκοκύπριοι δεν ψήφισαν αλλαγή της τάξης πραγμάτων, ψήφισαν την αλλαγή Τατάρ. Ψήφισαν όχι επειδή ήταν υποτακτικός, αλλά επειδή ήταν τελείως κόλακας και μασκαράς. Οι ψήφοι δεν δόθηκαν κατά των πιέσεων που ασκεί πάνω μας η Τουρκία, δόθηκαν επειδή και ο Τουφάν υποσχέθηκε να βαδίσει μαζί με την Τουρκία. Αυτή δεν είναι και ψήφος «ναι στην ομοσπονδία, όχι στα δύο κράτη». Άλλωστε, αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου στις εκλογές αυτές, μάλιστα δεν συζητήθηκε και πολύ το Κυπριακό. Άδικα περιμένουν αλλαγή, όσοι την περιμένουν. Ονειρεύονται όσοι νομίζουν ότι έγινε επανάσταση. Θα το καταλάβουν και εκείνοι αυτό όταν περάσει η μέθη της νίκης που επιτεύχθηκε κατά του Τατάρ. Άδικα περιμένουν και όσοι περιμένουν να πάει ο Τουφάν στον Χριστοδουλίδη και να θέσει στο τραπέζι την ομοσπονδία. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό τώρα, θα το καταλάβουν τότε. Η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει την πολιτική δύο κρατών, δηλαδή δεν θα την εγκαταλείψει χωρίς να της ασκηθούν σοβαρές διεθνείς πιέσεις. Η πολιτική των δύο κρατών είναι απλώς συνέχεια της πολιτικής «η μη λύση είναι λύση». Βολεύει την Τουρκία ακόμα και να μην της δώσει σημασία κανένας στον κόσμο. Άλλωστε, αυτό επιθυμεί και η ίδια. Διότι δεν θέλει να νομιμοποιήσει τους Τουρκοκύπριους ως χωριστό κράτος. Κάποιοι νομίζουν ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει τα δύο κράτη επειδή δεν τα αποδέχεται κανείς στον κόσμο. Καμία σχέση. Και εκείνη παρακαλεί να μην τα δεχτεί κανείς.

Μερικές μέρες μετά την εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί το 2015, είχε πει το εξής ο πρόεδρος της Επιτροπής για το Σύνταγμα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, Μουρχάν Κουζού: «Τι εμπιστεύεται και επιχειρεί να είναι κακός μαζί μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν στον Ακιντζί αρέσουν πιο πολύ οι Ελληνοκύπριοι, να πάει να ζήσει στην ελληνοκυπριακή πλευρά». Ο Ακιντζί του απάντησε αμέσως: «Με έναν άσχημο, ευτελή τρόπο στο δικό μου πρόσωπο προσβλήθηκε ο τουρκοκυπριακός λαός». Πέρασαν δέκα χρόνια. Και τώρα υπήρξε προσβολή. Ο Τουφάν δεν απάντησε. Σώπασε. Σου λένε «μάζεψε τα μυαλά σου στο κεφάλι σου, ταρακουνήσου και σύνελθε» και εσύ σωπαίνεις. Γίνεται μια τέτοια ηγεσία;

Στην κοινότητά μας λίγοι άνθρωποι έμειναν που μπορούν να δουν τις πραγματικότητες που έγραψα σε αυτό το άρθρο. Χαιρετίσματα σε όσους έχουν το θάρρος και δεν διστάζουν να πουν αυτό που θεωρούν σωστό, έστω και αν όλοι λένε το αντίθετο!