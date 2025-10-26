Η μόρφωση στη νήσο της Αχαπαρίας

Οι τελευταίες ειδήσεις εκάμναν μεταξύ άλλων τζαι λόγο για το IQ στη νήσο της Αχαπαρίας. Εν θα αναφερτώ στα νούμερα διότι η στήλη ανέλυσε το θέμα ήδη σε προηγούμενα άρθρα. Το αποτέλεσμα όμως της ελλιπέστατης μόρφωσης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χειρότερα μελλοντικά αποτελέσματα. Η μόρφωση των Αχαπάρων ελέγχεται πλέον που τες ορέξεις των αργόσχολων που κινούνται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τζαι απ' ου φωνάξει παραπάνω.

Για να εξηγούμαι, θεωρώ τούτα τα Μέσα άκρως σημαντικά διότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει μοχλός πίεσης προς τις ορθές κατεύθυνσης τζαι γίνουνται το μόνο Μέσο διαφάνειας που έσιει ο τόπος όταν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας αποσιωπούν καταστάσεις είτε διότι φοούνται πολιτικά αντίποινα που τους «ισχυρούς» του τόπου, είτε διότι απειλούνται με διακοπή διαφήμισης αν κράξουν καμιάν τράπεζα για παράδειγμα, είτε τα ίδια ελέγχονται από συγκεκριμένα οργανωμένα σώματα που θέλουν να ακούεται μόνον ο δικός τους μονόλογος. Οπόταν ναι, είναι όχι μόνο χρήσιμα αλλά τζαι αναγκαία πόσω μάλλον στην εποχή μας όπου οι πλείστοι ενημερώνονται αποκλειστικά τζαι μόνο από το διαδίκτυο.

Τζαι τούτον εν τζαι το τραγικό της υπόθεσης. Το διαδίκτυο είναι πλέον μια ζούγκλα με μια συνεχή ροή ειδήσεων για ό,τι θέμα φανταστεί κανείς, που τον πόλεμο στην τάδε τζαι τάδε χώρα μέχρι το τι χρώμα τουαλέτα εφορούσεν η τάδε τζαι που ήπκιεν τα ποτά του ο τάδε πρώην ή νυν αρχηγός των Αχαπάρων. Τζαι σαν να μεν ήταν αρκετό το ότι ο καθένας γράφει το μακρύ τζαι το κοντόν του, η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλιώς AI, γεμώνει τον τόπον με τη βοήθεια των ηλιθίων, δηλαδή εμάς, με ό,τι πελλάραν σκεφτεί ο καθένας να δημιουργήσει. Αναλόγως ηλικίας τζαι τεχνολογικής μόρφωσης, τα δύο δεν είναι πάντα αλληλένδετα, δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσεις αν το τι βλέπεις είναι πραγματική πραγματικότητα ή εικονική πραγματικότητα.

Τζαι αν πριν δεν κατέχαμε τα εργαλεία για να ελέγξουμε αν οι μπουρδολογίες του κάθε Αχάπαρου είχαν έστω τζαι έναν κόκκον αλήθκειας μιαν φοράν, ε, τωρά πρέπει να βάλουμε ταφόπλακα στην ενημέρωση των πάντων για τα πάντα. Δαμαί άκουσα επιθεωρητή της «εκπαίδευσης» να λέει πως δεν είναι ανάγκη να φιλοσοφούμεν πολλά στο μάθημα διότι λέει έν' πληκτικό. Το θέμα αφορούσε τεχνικές και στρατηγικές εφαρμογές κριτικής σκέψης σε 17χρονα. Που υποτίθεται το εν λόγω υπουργείο έκαμεν σημαίαν του να μας ψηλώσει το επίπεδο τζαι συνακολούθως το IQ μας μέχρι το Έβερεστ. Μάλλον φοούνται πως μπορεί να δώκουμεν που τζει πάνω, κάτω οπόταν παίζουν το safe για το καλό μας, στραβάρα μας.

Πριν λίες μέρες εκυκλοφόρησεν άρθρο, υπογραμμένον τζιόλας, για σημεία τζαι τέρατα σε σχολείο της πρωτεύουσας. Κάτι τζαι καλά ψαγμένοι γνωστοί μου εγεμώσαν το νευριασμένες φατσούες, ποτζείνες που μας ενθαρρύνει ο Ζούκκης να χρησιμοποιούμεν για να δουλέφκουν οι αλγόριθμοι. Ο ένας μάλιστα έν' τζαι content creator, μα ήντα ωραία δουλειά ακούεται όμως, α; Η άλλη δε, μας έπρησεν τα ποτέθκια μας με τα posts της περί των fake news για τους κατατρεγμένους της γης που βάλλονται αλύπητα που τους ισχυρούς του κόσμου. Το εν λόγω άρθρο ελέχθηκε που την εν λόγω δημοσιογράφο αλλά τζαι τους εν λόγω ψαγμένους γνωστούς μου με την ίδια ορμή στη βαρύτητα που πέφτει στη γην το φτερόν του πουπούξιου. Διότι προφανώς η βαρύτητα μια ένει. Οι υπόλοιποι που το θκιεβάσαν εν έμεινεν «κριτική» σε άπταιστην γαλλικήν που να μεν την εχρησιμοποιήσαν για να δείξουν την αγανάκτησην τους. Κανένας, καμία δεν επεδίωξε να κάμει θκυο, τρεις βασικές ερωτήσεις για το ποιος ή ποια έν' πίσω που την επιστολή. Πρωτίστως το δημοσιογραφικό δαιμόνιο που έφκαλεν την «είδησην». Ετηλεφωνήσαν λέει του υπό κατηγορία διευθυντή τζαι αρνήθηκε να κάμει σχόλιο. Μάνα μου, απαγορεύεται να κάμει σχόλιο. Έν' προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Έν βασική γνώση προδημοτικής τούτη τζαι όχι «δημοσιογράφου ερευνητή».

Ζούμεν το απόλυτο πληροφοριακό χάος. Η εκπαίδευσή μας όντως πάσχει. Όχι όμως επειδή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο πότε θα παν τουαλέτα κοπελούθκια που σχεδόν θα ενηλικιωθούν, αλλά διότι δεν προσφέρεται καμία εκπαίδευση στο πώς φιλτράρονται πλέον οι ειδήσεις που έχουν ως μοναδικό σκοπό το κλικ για να εξασφαλιστεί το ρευστό που τες διαφημίσεις. Η ηλιθιοκρατία είναι το μόνο βέβαιο μέλλον που φκάλει η τύχη μας στα χαρκιά πλέον.