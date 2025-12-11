Μεγαλύτερη άνεση και υβριδική αποδοτικότητα από το ανανεωμένο Renault Austral

Το Renault Austral λανσαρίστηκε το 2022 και γρήγορα ξεχώρισε στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, με βασικά γνωρίσματά του τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις και καμπίνα που συνδύαζε ευελιξία και ευρυχωρία. Περίπου τρία χρόνια μετά, η Renault αποφάσισε να δώσει φρέσκο αέρα στο μοντέλο, χαρίζοντάς του πιο σύγχρονη εμφάνιση και νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, το μοντέλο συνεχίζει να ενσωματώνει αποδοτικά υβριδικά σύνολα, που συνδυάζουν τη χαμηλή κατανάλωση με τις ισχυρές επιδόσεις.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το ανανεωμένο Austral υιοθετεί μια νέα σχεδιαστική γλώσσα που είναι πλήρως συμβατή με αυτή του Rafale. Οι βασικές αλλαγές αφορούν το νέο καπό, τη νέα μάσκα με τα δεκάδες τρισδιάστατα «διαμαντάκια» που πλαισιώνουν το έμβλημα, και τα ολοκαίνουργια φωτιστικά σώματα που δημιουργούν μια νέα φωτεινή υπογραφή.

Στην καμπίνα, το Austral ενσωματώνει διαιρούμενα (60:40) πίσω καθίσματα που μετακινούνται έως και 16 εκατοστά κατά τον διαμήκη άξονα, ενώ έχουν δυνατότητα ανάκλησης σε τρεις θέσεις (24, 27 και 29 μοίρες). Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών κυμαίνεται μεταξύ 555 και 1.761 λίτρα στην ήπια υβριδική έκδοση (ανάλογα με τη διαμόρφωση των πίσω καθισμάτων) και μεταξύ 527 και 1.736 λίτρα στην πλήρως υβριδική E-Tech 200. Την εμπειρία στην καμπίνα καθιστά ακόμα πιο ευχάριστη ένα νέο ηχο-απορροφητικό υλικό κάτω από το καπό, σε συνδυασμό με νέες βάσεις για τον κινητήρα.

Σημαντική αλλαγή στο εσωτερικό συνιστά το σύστημα αναγνώρισης του οδηγού με κάμερα στην μπροστινή αριστερή κολώνα, ενώ τα μπροστινά καθίσματα προσφέρουν καλύτερη πλευρική στήριξη -ακόμη και στο επίπεδο των ώμων. Δεσπόζουσα θέση στην καμπίνα έχει και το σύστημα πολυμέσων OpenR, με διπλή οθόνη, που περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12” και, ανάλογα με την έκδοση, οθόνη αφής 9 ή 12”. Το σύστημα διαθέτει νέο γραφικό περιβάλλον, βελτιωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth, CarPlay και Android Auto, αλλά και ενσωματωμένες (built-in) λειτουργίες της Google (όπως Google Maps, Google Assistant και Google Play με πάνω από 50 εφαρμογές).

Το ανανεωμένο Austral είναι διαθέσιμο στην ήπια υβριδική έκδοση των 160 ίππων με 4κύλινδρο τούρμπο κινητήρα βενζίνης και αυτόματο κιβώτιο τύπου CVT, με κατανάλωση καυσίμου 6,2 λτ./100 χλμ.. Παράλληλα, προσφέρεται και η έκδοση Full hybrid E-Tech 200 με τον τούρμπο βενζινοκινητήρα 130 ίππων και 250 Nm ροπή με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο κύριος ηλεκτρικός κινητήρας, που δίνει και κίνηση, αποδίδει 70 PS και 205 Nm ροπής, αντλώντας ενέργεια από μια μπαταρία 2 kWh. Ο δεύτερος αποδίδει 25 ίππους και 50 Nm ροπής. Αυτό φροντίζει να εκκινεί τον θερμικό κινητήρα και να αλλάζει σχέσεις στο αυτόματο κιβώτιο multi-mode. Χάρη σε νέο λογισμικό το κιβώτιο έχει καλύτερη απόκριση, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δλ (κατανάλωση: 4,7 λτ./100 χλμ.). Τέλος το ανανεωμένο Renault Austral διαθέτει συνολικά 32 συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης. Μαζί και το ενεργό cruise control με λειτουργία stop & go.