Η γυναίκα του Καίσαρα

«Όσο καιρό είμαι ΠτΔ θα κάνω λάθη που θα επιτρέψουν την κριτική σε όλα τα θέματα, εκτός από θέματα διαφάνειας και διαφθοράς», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, επαναλαμβάνοντας τις δεσμεύσεις του για μηδενική ανοχή στη διαφθορά.

Μία από τις «σημαίες» του Νίκου Χριστοδουλίδη από την ημέρα της εκλογής του είναι οι θεσμικές και άλλες αλλαγές που προωθεί για να θέσει τις ασφαλιστικές δικλίδες για τη διαφύλαξη της προστασίας, της αξιοκρατίας, της νομιμότητας και της διαφάνειας. Κάλεσε το FBI να συνδράμει στην ταχύτερη εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, υποσχέθηκε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για να πλαισιώσουν το έργο των ανακριτικών αρχών, διόρισε Σύμβουλο Δεοντολογίας και περιέλαβε κονδύλι στον προϋπολογισμό για το rebranding της χώρας ώστε να καθαρίσει το όνομά της.

Χθες η Ελεγκτική Υπηρεσία κυκλοφόρησε μία άκρως δεικτική έκθεση σε σχέση με τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, πρόεδρος της οποίας είναι η Πρώτη Κυρία. Ο Φορέας δέχεται μόνο ιδιωτικές εισφορές κι έχει σκοπό την οικονομική βοήθεια άπορων φοιτητών.

Η έκθεση δεν εντοπίζει ευθύνη ή υπόνοια παρατυπίας. Καθιστά, ωστόσο, σαφές ότι το υφιστάμενο σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης του Φορέα, όπου μεταξύ άλλων τα ονόματα των μεγάλων δωρητών δεν δημοσιοποιούνται, δεν επαρκεί για να διασφαλίσει τη θεσμική ακεραιότητα που απαιτείται στις περιπτώσεις όπου η φιλανθρωπία διασταυρώνεται με την πολιτειακή εξουσία. Συνεπώς προκύπτουν ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και πραγματικού ελέγχου ώστε να μην αφήνονται σκιές για πελατειακές σχέσεις.

Από τα ευρήματα της έκθεσης προκύπτουν σωρεία ερωτημάτων.

Τα έσοδα του Φορέα από μισό εκατ. τον χρόνο τα έτη 2018 – 2022 αυξήθηκαν κατά 500% το 2023 και 2024, φτάνοντας τα €2,3 εκατ. περίπου ετησίως.

Εταιρεία που κατέβαλε εισφορές πέραν των €695 χιλιάδων, την ίδια περίοδο είχε διαπραγματευτεί και υπογράψει σύμβαση μεγάλης διάρκειας και μεγάλου ποσού με το κράτος.

Πρόσωπα συνδεδεμένα με τα «χρυσά» διαβατήρια κατέβαλαν δωρεές €685 χιλ. τα έτη 2018–2024.

Έξι ναυτιλιακές εταιρείες κατέβαλαν €750.000 το 2024, ενώ το ίδιο διάστημα η κυβέρνηση έλαβε αποφάσεις σχετικά με τον φόρο χωρητικότητας των πλοίων.

Ερωτήματα προκύπτουν και σε σχέση με τον έλεγχο προέλευσης των εισφορών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε συγκεκριμένες εισηγήσεις σχολιάζοντας και την ιδιάζουσα σχέση μεταξύ του ΠτΔ με την πρόεδρο του Φορέα.

Εσείς το είπατε κ. ΠτΔ, μιλώντας ενώπιον ενός άκρως νεανικού κοινού, ότι η «διαφθορά δεν είναι μια αφηρημένη έννοια» και πως πρέπει να βάλουμε τον πήχη ψηλά για να γίνουμε – στα πρότυπα του Μεξικού - «χώρα πρότυπο στην καταπολέμησή της».

Ιδού η Ρόδος, κ. Πρόεδρε. Αν ο Φορέας, με βάση την απάντηση που εξέδωσε μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, δεν κατανοεί τα θεσμικά και ηθικά ζητήματα που θέτει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε σχέση με τη λειτουργία του, είναι δική σας ευθύνη να επιβάλετε την τάξη κάνοντας πράξη τις διακηρύξεις σας. Από εμάς ο πήχης είναι ψηλά. Μπορείτε να τον φτάσετε;